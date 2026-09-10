Mănăstirea din peșteră aflată la câteva ore de București. Locul spectaculos din Bucegi unde pelerinii se pot și caza

Ascunsă în inima Munților Bucegi, la intrarea în Peștera Ialomiței, o mănăstire cu o istorie de peste cinci secole atrage pelerinii și turiștii. Complexul monahal se află în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, și cei care vor să petreacă mai mult timp în acest loc au la dispoziție și posibilități de cazare. Află detalii!

Mănăstirea de la Peștera Ialomiței

Pentru cei care caută o destinație diferită pentru o excursie la munte, Mănăstirea Peștera Ialomiței oferă o combinație rară între spiritualitate și natură. Lăcașul se află chiar la intrarea în celebra peșteră din Masivul Bucegi, pe versantul drept al Cheilor Ialomiței.

Mănăstirea este situată la aproximativ 1.600 de metri altitudine și face parte dintr-un ansamblu monahal care s-a dezvoltat în timp. În prezent, complexul cuprinde trei biserici: una de zid, aflată la intrarea în peșteră, și două biserici din lemn.

Locul este cu atât mai spectaculos cu cât mănăstirea se află la câțiva pași de intrarea în Peștera Ialomiței, una dintre cele mai cunoscute peșteri din Bucegi. Peștera este amenajată pentru vizitare, iar o parte din traseu poate fi parcursă de turiști.

Istoria ei începe în secolul al XVI-lea

Povestea așezământului monahal este legată de voievodul Mihnea cel Rău, care, potrivit tradiției, a ctitorit aici un schit cu biserică din lemn la începutul secolului al XVI-lea.

Institutul Național al Patrimoniului menționează că vechea biserică de lemn a fost distrusă de două incendii și refăcută de mai multe ori. Ultimul incendiu devastator a avut loc în 1961, iar după 1993 a început construirea unei noi biserici și a unui complex de chilii.

Potrivit prezentării istorice a Mănăstirii Peștera Ialomiței, tradiția leagă locul și de perioada în care Mihnea Vodă s-ar fi ascuns în peșteră. De aici provine și denumirea de „Grota lui Mihnea Vodă”, asociată uneia dintre primele zone ale peșterii.

De-a lungul secolelor, așezământul a trecut prin mai multe etape de reconstrucție. În 1818, biserica de lemn de la intrarea în peșteră a ars, iar în anul următor a fost ridicat un nou schit. Mai târziu, în 1901, la aproximativ 300 de metri de intrarea în peșteră, a fost construită o altă biserică din lemn, cu sprijinul oamenilor din zonă.

Biserica actuală a fost ridicată după 1990

Actuala biserică de la intrarea în Peștera Ialomiței este mult mai nouă decât originile așezământului. Lucrările au început în 1993, iar lăcașul a fost sfințit în 1996 de Patriarhul Teoctist.

Dezvoltarea complexului a continuat și după aceea. Începând cu anul 2001, au fost construite noi spații pentru comunitatea monahală: o biserică, un centru cultural-misionar și alte clădiri ale ansamblului. Tot atunci a fost construită și Casa Sfântului Voievod Neagoe Basarab.

Mănăstirea are astăzi trei hramuri, corespunzătoare celor trei biserici din complex: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Ierarh Nifon și Adormirea Maicii Domnului.

Pelerinii se pot caza la mănăstire

Unul dintre avantajele acestui loc pentru cei care vin în pelerinaj este că mănăstirea dispune de posibilități de cazare pentru pelerini. Informația este menționată atât de Primăria Moroeni, cât și în prezentarea turistică a localității.

Astfel, cei care nu vor să facă drumul dus-întors în aceeași zi pot rămâne peste noapte în zonă, în funcție de disponibilitatea locurilor de cazare. Pentru o astfel de vizită este recomandat ca pelerinii să contacteze în prealabil mănăstirea pentru a verifica disponibilitatea.

Peștera Ialomiței, atracție importantă a Bucegilor

Vizita la mănăstire poate fi combinată cu explorarea Peșterii Ialomiței. Potrivit Institutului Național al Patrimoniului, peștera se află în Cheile Ialomiței, în Masivul Bucegi, la aproximativ 1.530 de metri altitudine. Este amenajată pentru vizitare și reprezintă un monument al naturii.

Peștera are galerii și săli spectaculoase, iar traseul amenajat permite turiștilor să descopere o parte importantă a cavității. În apropierea intrării se află chiar ansamblul monahal, ceea ce face ca vizita să aibă un caracter aparte.

Obiectivul a fost reabilitat și modernizat pentru turiști, iar Consiliul Județean Dâmbovița anunța încă din 2016 că Peștera Ialomiței devenise unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale județului.

Locul în care natura și credința se întâlnesc

Mănăstirea Peștera Ialomiței nu este doar o destinație pentru cei care merg în pelerinaj. Amplasarea sa, la intrarea într-o peșteră din Munții Bucegi, transformă locul într-un punct de interes și pentru turiștii care vor să descopere peisajele și obiectivele naturale din această parte a țării.

Drumul până aici poate fi inclus într-o excursie mai amplă prin Bucegi, iar combinația dintre traseele montane, Cheile Ialomiței, peșteră și ansamblul monahal face din această zonă una dintre destinațiile aparte din județul Dâmbovița.

Câți km sunt din București până la Mănăstirea Peștera Ialomiței

Potrivit Google Maps, de la Universitate (kilometrul 0) și până la Mănăstirea Peștera Ialomiței sunt disponibile 3 rute. Distanța este de 150-160 km, în funcție de drumul ales, și timpul de călătorie variază de la 2 ore și 55 de minute până la 3 ore și 10 minute, în funcție de trafic.

Ruta auto recomandată este București – Ploiești – Sinaia (pe DN1/E60), apoi se urcă pe DJ713 (Transbucegi) spre Cabana Cuibul Dorului, Șaua Dichiului, Lacul Bolboci, Padina și zona Peștera.

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