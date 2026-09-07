Când poți vizita Palatul Primăverii, fosta reședință a familiei Ceaușescu. Ce preț au biletele în 2026

Când poți vizita Palatul Primăverii, fosta reședință a familiei Ceaușescu. Ce preț au biletele în 2026
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Sursa foto: Casaceausescu.ro
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În București se află una dintre clădirile care au rămas strâns legate de istoria regimului comunist din România. Palatul Primăverii, cunoscut drept Casa Ceaușescu, a fost reședința privată a lui Nicolae și Elena Ceaușescu, precum și a celor trei copii ai lor, Nicu, Zoia și Valentin. Află când poți vizita și tu locația!

Cum arată fosta casă a familiei Ceaușescu

Construit în anii ’60, imobilul a devenit locuința familiei Ceaușescu până în decembrie 1989. Dincolo de valoarea sa istorică, clădirea oferă în continuare o imagine asupra stilului de viață al familiei care s-a aflat în fruntea României comuniste.

Interiorul Palatului Primăverii păstrează numeroase elemente decorative și obiecte din perioada în care familia Ceaușescu a locuit aici.

Marmura, lemnul prețios, mozaicurile și candelabrele se pot admira în mai multe încăperi, iar camerele au fost amenajate într-un stil care contrastează cu austeritatea impusă populației în ultimii ani ai regimului comunist.

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Ce poți vedea în Palatul Primăverii

Vizitatorii pot vedea biroul lui Nicolae Ceaușescu, dormitoarele, spațiile de recreere și alte încăperi ale reședinței. Printre elementele artistice se află tablouri semnate de artiști precum Octav Băncilă, Camil Ressu, Rudolf Cumpăna, Dumitru Ghiață și George Baron Lowendal.

Clădirea este completată de tapiserii lucrate manual și mozaicuri realizate de artiștii Olga Porumbaru și Florin Pârvulescu.

Unul dintre elementele care atrag atenția este și piscina interioară, alături de grădina generoasă a reședinței.

Casa Ceaușescu, deschisă publicului din 1989

După Revoluția din 1989, fosta reședință a familiei Ceaușescu a devenit un spațiu deschis publicului. Vizitele permit accesul în încăperile în care familia a locuit și oferă o perspectivă asupra unei perioade importante din istoria recentă a României.

Pentru turiști, Palatul Primăverii reprezintă o incursiune în istoria comunismului și o ocazie de a vedea cum arăta, în realitate, locuința uneia dintre cele mai puternice familii ale României înainte de 1989.

Locul poate găzdui și evenimente private

Fosta reședință nu este folosită exclusiv pentru vizitare. Spațiile sale pot găzdui și evenimente private, inclusiv petreceri, întâlniri sau teambuildinguri.

Grădina exterioară oferă, la rândul ei, un spațiu pentru evenimente organizate în aer liber. Astfel, clădirea care a fost cândva unul dintre cele mai bine păzite spații rezidențiale din București poate fi astăzi descoperită de public și folosită, în anumite condiții, pentru evenimente.

Când poți vizita Casa Ceaușescu

Palatul Primăverii este deschis pentru public de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00. Locația este închisă în fiecare zi de luni, dar și în zilele de sărbători legale.

Intrarea ultimului grup (capacitatea unui grup este de maximum 25 de persoane) se face la ora 17:00. Grupurile mai mari de 10 persoane trebuie să-și facă o rezervare specială.

Pentru a vizita Casa Ceaușescu, situată pe Bulevardul Primăverii nr. 50, ai nevoie de o programare sau de achiziționarea biletelor online, de pe site-ul locației. Vizita se face exclusiv cu ghidaj de specialitate în limbile română și engleză, iar turiștii pot beneficia și de un ghid audio în limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană.

Ce preț au biletele

  • Un bilet cu ghidaj în limba română și în limba străină costă 85 de lei/persoană.
  • Un bilet cu ghidaj în limba română și ghidaj în limba străină cu reducere pentru elevi, studenți și pensionari costă 70 de lei/persoană.
  • Un bilet cu ghidaj în limba română și în limba străină + vizionare documentar costă 115 lei/persoană.
  • Un „tur privat” cu ghidaj în limba română sau străină are prețul de 295 de lei/persoană.
  • Copiii preșcolari, veteranii de război, eroii Revoluției, membrii ICOP, membrii UAP și specialiștii în muzee au intrarea gratuită.
  • Prețul pentru vizionarea documentarului despre Nicolae Ceaușescu este de 50 de lei de persoană.

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