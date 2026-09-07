De ce este atât de greu să te concentrezi când telefonul este lângă tine. Ce se întâmplă chiar dacă nu îl folosești

Telefonul ne poate distrage atenția chiar și atunci când nu îl folosim și nu primim nicio notificare. Unele cercetări sugerează că simplul fapt că dispozitivul se află în apropiere poate solicita o parte dintre resursele cognitive, ceea ce face mai dificilă concentrarea asupra unei activități importante.

Dezactivarea notificărilor pare o soluție evidentă atunci când vrem să lucrăm sau să învățăm fără întreruperi. Problema este că telefonul poate continua să ne atragă atenția chiar și atunci când nu scoate niciun sunet.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Texas a arătat că participanții au obținut rezultate mai bune la sarcini cognitive complexe atunci când telefoanele lor se aflau într-o altă cameră, comparativ cu situațiile în care dispozitivele erau pe birou sau în buzunar ori geantă, relatează The Guardian.

De ce telefonul ne poate distrage chiar dacă nu îl folosim

Una dintre explicațiile propuse de cercetători este că simpla prezență a telefonului poate solicita o parte din capacitatea noastră de concentrare.

Atunci când dispozitivul este lângă noi, trebuie să rezistăm tentației de a-l verifica. Acest proces poate consuma o parte dintre resursele cognitive pe care le-am putea folosi pentru activitatea pe care încercăm să o realizăm.

Efectul observat în studiul american a vizat memoria de lucru și capacitatea de a rezolva probleme și a apărut inclusiv în cazul persoanelor care spuneau că, în mod obișnuit, nu au dificultăți de concentrare.

Notificările adaugă o altă sursă evidentă de distragere. Un mesaj, o vibrație sau aprinderea ecranului ne poate determina să întrerupem ceea ce facem și să ne îndreptăm atenția spre telefon.

Chiar dacă nu răspundem mesajului, simplul fapt că știm că a sosit ceva nou ne poate face să ne gândim la telefon în locul activității pe care o desfășurăm.

Unde ar trebui să ții telefonul când ai nevoie de concentrare

Nu orice activitate este afectată în aceeași măsură. Pentru sarcini simple, precum trimiterea unor e-mailuri, faptul că telefonul se află în apropiere s-ar putea să nu reprezinte o problemă importantă.

Lucrurile se pot schimba atunci când avem nevoie de concentrare profundă, de exemplu pentru a învăța, a citi sau a rezolva o problemă complicată.

În asemenea situații, specialiștii recomandă nu doar dezactivarea notificărilor, ci și îndepărtarea telefonului din câmpul vizual sau chiar mutarea lui într-o altă cameră.

Același principiu poate fi aplicat și altor surse de distragere. Un birou mai puțin aglomerat și reducerea numărului de pagini deschise în browser pot face mai ușoară concentrarea asupra unei singure activități.

Telefonul aflat lângă noi nu înseamnă automat că nu ne putem concentra. Îndepărtarea lui poate însă elimina o tentație și poate face mai simplă menținerea atenției atunci când avem nevoie să ne concentrăm cu adevărat.

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