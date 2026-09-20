De ce ne este mai greu să adormim atunci când știm că trebuie să ne trezim devreme. Ce se întâmplă în creier

Atunci când știm că trebuie să ne trezim foarte devreme a doua zi, am putea crede că vom adormi mai ușor pentru că suntem hotărâți să ne odihnim suficient. Uneori se întâmplă însă exact contrariul: stăm cu ochii închiși, verificăm ora și calculăm câte ore de somn ne-au mai rămas. Există o explicație pentru acest fenomen.

Dificultatea de a adormi înaintea unei zile importante poate fi provocată de ceea ce specialiștii numesc anxietate anticipatorie. Creierul știe că ziua următoare contează și intră într-o stare de pregătire care ne poate face mai alerți tocmai atunci când vrem să dormim, potrivit India Today.

Fenomenul nu apare numai înaintea unor evenimente neplăcute. Un examen, un interviu sau o întâlnire importantă ne pot afecta somnul, dar același lucru se poate întâmpla înaintea unei călătorii sau a unui eveniment pe care îl așteptăm cu nerăbdare.

De ce nu putem adormi când știm că trebuie să ne trezim devreme

Atunci când anticipăm un eveniment important, mintea poate începe să analizeze în repetate rânduri ceea ce urmează să se întâmple.

În cazul unei dimineți în care trebuie să ne ridicăm din pat mult mai devreme decât de obicei, la această preocupare se poate adăuga presiunea timpului disponibil pentru somn.

Dacă alarma este setată pentru ora 5:00, de exemplu, fiecare minut în care rămânem treji poate căpăta o importanță mai mare. Putem începe să calculăm câte ore vom mai dormi și cât de obosiți vom fi a doua zi.

Această preocupare poate crește nivelul de alertă, deși pentru a adormi avem nevoie tocmai de procesul opus.

Potrivit specialiștilor, anticiparea unei zile importante poate produce atât o activare cognitivă, prin gândurile repetate despre ceea ce urmează, cât și o activare fiziologică a organismului.

Incertitudinea joacă, de asemenea, un rol. Creierul încearcă să anticipeze diferite scenarii și să se pregătească pentru ceea ce urmează, ceea ce poate face mai dificilă trecerea către somn.

Greșeala care poate face adormirea și mai dificilă

Una dintre capcane este să transformăm somnul într-o sarcină pe care trebuie neapărat să o îndeplinim.

Gânduri precum „trebuie să adorm acum” sau „mai am doar cinci ore până la alarmă” pot amplifica presiunea și pot menține atenția concentrată asupra faptului că încă suntem treji.

Verificarea repetată a ceasului poate alimenta același mecanism, deoarece fiecare privire către oră ne amintește că timpul disponibil pentru somn este tot mai scurt.

Mai mult, mersul la culcare mult mai devreme decât în mod obișnuit nu garantează că vom adormi imediat. Organismul este obișnuit cu propriul program, iar încercarea de a muta brusc ora de culcare poate însemna că pur și simplu nu ne este încă suficient de somn.

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