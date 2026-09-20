Bătălia salariilor dintre Antena 1 și Pro Tv. Un cameraman la Asia Express poate câștiga mii de euro într-un sezon

Bătălia salariilor dintre Antena 1 și Pro Tv. Un cameraman la Asia Express poate câștiga mii de euro într-un sezon
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Antena 1 și Pro TV se întrec, sezon după sezon, în lupta pentru audiență. De mai bine de trei decenii, cele două televiziuni își dispută supremația pe piața audiovizualului din România, iar competiția se vede cel mai bine în grilele de programe.

De la principalele jurnale de știri, la emisiuni estivale, show-uri culinare, concursuri și reality show-uri, cele două posturi încearcă permanent să vină cu formate care să atragă cât mai mulți telespectatori.

Miza nu este, însă, doar prestigiul sau poziția în clasamentele de audiență. În spatele acestei competiții se află o miză financiară uriașă: piața de publicitate, unde contractele încheiate de marile televiziuni se ridică la milioane de euro.

Vedetele, piesele importante din „războiul” televiziunilor

În acest context, nu este de mirare că aproape în fiecare an apare câte un transfer spectaculos al unei vedete de la un post la celălalt.

De-a lungul anilor, Antena 1 și Pro TV și-au „furat” reciproc oameni-cheie, într-o competiție în care numele vedetelor reprezintă, de multe ori, un argument important în strategia de atragere a publicului.

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Cătălin Măruță, aruncat de Pro Tv peste bord, recuperat de Antena 1

Cea mai recentă trecere dintr-o barcă în alta este cea a lui Cătălin Măruță.

După 18 ani petrecuți în aceeași “ogradă”, prezentatorul a fost pus pe liber de postul din Pache Protopopescu și a făcut pasul către marele rival, Antena 1.

Catalin Maruta antena 1

Cătălin Măruță prezintă „Furnicuțele” la Antena 1

Mutarea unei vedete cu notorietatea lui Măruță reprezintă, întotdeauna, un moment important în competiția dintre cele două televiziuni, mai ales într-o piață în care audiența și numele vedetelor sunt strâns legate de valoarea comercială a programelor.

„Bătaie” pe echipa de producție. Oamenii din spatele camerelor, vânați de televiziunile rivale

Competiția dintre Antena 1 și Pro TV nu se duce însă doar pe terenul vedetelor. În spatele marilor show-uri de televiziune se află echipe întregi de profesioniști, iar oamenii-cheie din producție au devenit, la rândul lor, ținte importante pentru posturile rivale.

Producători, cameramani și reporteri cu experiență sunt ofertați periodic de televiziunile concurente, în încercarea de a-și consolida propriile echipe și de a atrage oameni care cunosc foarte bine mecanismele unor producții de anvergură.

Iar cea mai mare miză pare să fie reprezentată de cameramanii experimentați, indispensabili unor formate precum „Asia Express”, „Burlacul” sau „Insula Iubirii”. Sunt profesioniști puțini la număr, iar asta îi transformă în oameni extrem de căutați în industrie.

Cameramanii experimentați, o resursă tot mai greu de găsit

Un reality show de amploare presupune o mobilizare uriașă de resurse și o echipă capabilă să lucreze în condiții dificile, uneori la mii de kilometri distanță de România.

În aceste condiții, experiența unui cameraman care a lucrat deja la producții de acest tip poate face diferența. Tocmai de aceea, ofertele financiare pentru aceștia au ajuns să fie colosale.

În televiziune, echipa de producție coordonată de Mona Segall este considerată una dintre cele mai bune din România, iar membrii staff-ului acesteia sunt sistematic ofertați de posturile rivale.

Mona Segall, producator Antena 1

Mona Segall este producătoarea emisiunii Asia Express, la Antena 1

Potrivit surselor citate de CANCAN.RO, în contextul suplimentării echipei pentru producția „Burlacii”, Pro TV ar fi încercat să atragă câțiva dintre cameramanii experimentați ai Monei Segall. Oferta ar fi inclus, conform acelorași surse, venituri cu aproximativ 30% mai mari.

8.000 de euro pentru o lună și jumătate la „America Express”?

Potrivit acelorași surse, un cameraman încasează 8.000 de euro pentru un sezon de „America Express”, producție care presupune aproximativ două luni de filmare în condiții de lucru dintre cele mai solicitante.

În acest context, oferta Antenei ar fi fost considerabil mai mare pentru doi cameramani cu state vechi în echipa Monei.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor noastre, cel puțin în sezonul acesta, niciunul dintre angajații vizați nu ar fi părăsit echipa Monei Segall.

Războiul dintre Antena 1 și Pro TV este, astfel, departe de a se încheia. Iar dacă istoria ultimilor 20 de ani este un indicator, este foarte posibil ca telespectatorii să mai asiste și la alte „transferuri” spectaculoase între cele două tabere.

Nu rata și: Surpriză! Câți oameni s-au uitat la „Burlacii: Foc în Paradis”, emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu la PRO TV

Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine

 

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