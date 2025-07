Mona Segall, dezvăluiri în premieră despre noul sezon Asia Express: “Telefonul meu e plin!”

Mona Segall nu are viață dincolo de platourile de filmare, iar acest detaliu explică pasiunea și profesionalismul cu care celebra producătoare lucrează la fiecare producție pe care își pune amprenta. Asia Express a prins la public încă de la debut și continuă să țină aproape publicul Antenei 1. Din toamnă, intră pe post sezonul 8 al celui mai dur reality show din România, “Drumul Eroilor” fiind o aventură prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Mona Segall face dezvăluiri în premieră despre noul sezon Asia Express, în care vremea le-a dat bătăi de cap și nu a fost simplu deloc cu filmările în Coreea de Sud. Producătoarea ne-a spus și cum alege concurenții pentru fiecare sezon, deși are telefonul plin de autopropuneri, multe vedete fiind dornice să plece în aventura vieții. Cine sunt cei 2 oameni din echipă fac selecția riguroasă a concurenților ne-a spus Mona Segall, care, de altfel, are ultimul cuvânt.

Asia Express este o aventură nu doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de televiziune care s-a aflat pe urmele lor. Mona Segall ne-a spus că postul de televiziune are parteneri de nădejde în această expediție, care rezolvă prompt orice situație ivită. Din toamnă, îi vom vedea pe Drumul Eroilor prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud – pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Mona Segall: “Se ocupă de tot ce înseamnă logistică și format și traseu și cu ajutorul lor rezolvăm lucrurile”

CANCAN.RO: Asia Express, un alt format care, de la lansare a mers foarte bine. Cum rezolvați situațiile imprevizibile din țările în care vă aflați? Presupun că se întâmplă tot felul de lucruri.

Mona Segall: Se întâmplă tot felul de lucruri, dar în Asia Express noi nu suntem singuri, avem niște parteneri care se numesc Ecoline și care sunt deținătorii formatului și care se ocupă de tot ce înseamnă logistică și format și traseu și cu ajutorul lor rezolvăm lucrurile.

Mona Segall, despre noul sezon Asia Express, care va începe în toamnă la Antena 1

Acum nici nu mai știu dacă suntem două echipe sau suntem aceeași echipă, pentru că suntem și noi deja la sezonul 8 și lucrăm cam cu aceiași oameni. Sigur că în America Latină am întâmpinat probleme de securitate și atunci acolo a fost mai grav și cu un pic de panică, dar totuși există o echipă de securitate înarmată până în dinți care merge cu noi în țările în care este nevoie.

Dar acum ne-am întors în Asia, nu mai există asemenea probleme. Problemele pot să fie de sănătate, de lipsă de cazare, de vreme.

Mona Segall: “A fost mai complicat de filmat pentru că îți trebuie foarte multe aprobări, ei sunt foarte stricți”

CANCAN.RO: S-a întâmplat ceva inedit în cel mai recent sezon Asia Express?

Mona Segall: Cred că anul ăsta nu am văzut soarele de două ori în două luni de zile și sunt multe mici probleme. Dar în sezonul 8 nu știu dacă am avut o problemă care să-mi vină acum în minte și care să fie greu de rezolvat.

CANCAN.RO: Dar așa ca peripeții la filmări?

Mona Segall: Ca peripeții la filmări o să vedeți. S-au întâmplat mai ales din cauza timpului și din cauza vremii și se mai întâmplă în Coreea. A fost mai complicat de filmat pentru că îți trebuie foarte multe aprobări, ei sunt foarte stricți, au cu totul și cu totul altfel de viziune asupra lucrărilor decât noi, dar exact de asta e totul mult mai interesant.

Mona Segall: “Eu până la urmă aleg din ceea ce mi se propune, dar sunt doi colegi care se ocupă de casting”

CANCAN.RO: În ceea ce privește echipele, dumneavoastră le alegeți? S-a întâmplat să vină cineva să se autopropună?

Mona Segall: Se întâmplă tot timpul. Dacă vă arăt telefonul meu e plin. Nu, acolo nu le aleg singură, sigur că eu până la urmă aleg din ceea ce mi se propune, dar sunt doi colegi care se ocupă de casting: Dan Haiducu și Cătălin Prini, care merg și stau ore și ore și ore întregi de vorbă cu fiecare posibilă echipă în parte ca să-și dea seama dacă ar funcționa sau nu.

