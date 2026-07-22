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Motivul pentru care premiera „Insula Iubirii” a fost amânată până în septembrie. Noul show de la PRO TV le-a dat planurile peste cap șefilor de la Antena 1

De: Andrei Iovan 22/07/2026 | 20:41
Motivul pentru care premiera „Insula Iubirii” a fost amânată până în septembrie. Noul show de la PRO TV le-a dat planurile peste cap șefilor de la Antena 1
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Lansarea unei producții de anvergura show-ului Insula Iubirii (ce-i drept, toată lumea așteaptă cu sufletul la gură noul sezon) presupune o strategie pe măsură. Ce faci atunci când concurența vrea să-ți „strice” audiența? Șefii de la Antena 1 au schimbat foaia! Iar CANCAN.RO a aflat motivul pentru care s-a amânat premiera emisiunii pentru luna septembrie. Toamna se numără bobocii, dar și cifrele de rating! În plus, avem detalii și din bucătăria internă a show-ului, pentru că în spatele deciziei se poartă un adevărat război al strategiilor, în care fiecare televiziune încearcă parcă să-i dea celeilalte șah mat.

Producătorii de la Insula Iubirii au schimbat planul în ultimul moment și au decis ca premiera Insula Iubirii să fie mutată pentru 4 septembrie. Motivul este unul simplu. Nu vor să „împartă” publicul cu noua producție de la Pro TV, Burlacii: Foc în Paradis. Ceea ce e de înțeles. Ambele show-uri au la baza intrigă și tensiuni amoroase. Ar fi cel puțin incomod pentru „mai marii” celor două trusturi ca telespectatorii să butoneze telecomanda, neștiind pe care show să-și canalieze atenția.

Antena 1 a schimbat data lansării pentru Insula Iubirii din cauza show-ului Burlacii Foc în Paradis

Pe scurt, dacă Pro TV a sperat să profite de faptul că cele două reality-show-uri ar fi rulat în aceeași perioadă și să mai „fure” din atenția fanilor Insula Iubirii, Antena a preferat să schimbe complet regulile jocului. Mai bine îi lași pe rivali să-și consume toate resursele, apoi intri pe teren când reflectoarele sunt ale tale în întregime.

Adevăratul motiv pentru care Antena 1 a amânat lansarea emisiunii Insula Iubirii

Cert este că nu ar fi fost o mișcare smart ca cele două formate să se suprapună. Dacă tot ai un produs care rupe audiențele aproape garantat, de ce să-l trimiți într-o luptă inutilă? Însă CANCAN.RO a mai aflat niște detalii…din culise. Se pare că ar fi existat și un conflict de programare între producătorii Insula Iubirii și echipa emisiunii lui Nea Marin. Discuțiile au durat destul de mult, însă cele două tabere nu au ajuns la o înțelegere care să mulțumească pe toată lumea. Așadar, emisiunea lui Nea Marin, filmată cu mult timp înainte și deja pregătită pentru difuzare, a primit intervalul dorit, iar Insula Iubirii a fost împinsă în calendar pentru începutul lunii septembrie. În plus, dacă tot vorbim despre strategii peste strategii, iată  că unele dintre ele sunt chiar împrumutate de la concurență. Dacă merge la vecinu’, de ce nu ar merge și-n propria curte.

În perioada de așteptare până la lansare, Antena a decis să apese puternic „pedala” promovării AntenaPLAY, după modelul folosit de Pro TV cu VOYO. Dacă în ultimii ani Pro TV și-a obișnuit publicul să consume conținut exclusiv în platforma sa de streaming și a investit masiv în promovarea acesteia, acum Antena a „mirosit schema” și a acționat în consecință. Acum, AntenaPLAY este promovată agresiv, în perioada în care fanii așteaptă cu sufletul la gură să se bucure de picanteriile care deja s-au răsuflat pe ici, pe colo (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). Dar dezvăluirile nu se opresc aici. Până emisiunea propriu-zisă va începe, Antena le va servi telespectatorilor Insula Iubirii – Reuniuni, iar atât în contractele foștilor concurenți, cât și ale fostelor ispite, apare o clauză cel puțin interesnată. Mai exact, erau plătiți cu 1.500 de euro pentru a promova aplicația AntenaPLAY pe rețelele lor de socializare. Era firesc, de altfel, ca fix foștii participanți să devină un soi de „ambasadori” ai platformei. La urma urmei, ei sunt cei care au făcut atâția telespectatori să stea cu ochii lipiți de ecrane.

NU RATA – Antena 1 a amânat sezonul 10 Insula Iubirii. Când începe, de fapt

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