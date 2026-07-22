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Un milionar de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Florida. Cine este Yakir Levi

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 20:14
Un milionar de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Florida. Cine este Yakir Levi
Levi Yakir/ sursa foto: instagram
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O tragedie cumplită a avut loc în Florida, acolo unde un milionar cunoscut a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel de lux. Totul s-a petrecut luni, 20 iulie, la complexul Acqualina Resort & Residences din Sunny Isles Beach, în apropiere de Miami.

Luni, 20 iulie, în jurul orei 21:30, echipajele de salvare au fost sesizate cu privire la un caz tulburător. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a căzut de la etajul 28 al hotelului la care fusese cazat. Potrivit New York Post, ar fi vorba despre Yakir Levi, tatăl a trei copii și om de afaceri cunoscut. Medicii ajunși la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru el.

Cine este milionarul care a căzut de la etaj în Florida

Yakir Levi a fost unul dintre cei mai de succes milionari, originar din Ramla, Israel. Acesta se afla la complexul Acqualina Resort & Residences din Sunny Isles Beach. Luni seara, acesta a căzut de la etaj, iar medicii au ajuns rapid la locul incidentului. Ei au fost nevoiți să constate decesul, nemaiputând face nimic pentru el. Cea care a confirmat decesul a fost sora bărbatului, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Milionarul a devenit cunoscut publicului în urma participării sale la emisiunea celebră „The Americans”, un reality show care are în centrul atenției povești ale israeilenilor stabiliți în Statele Unite ale Americii, dar și drumul lor către succes. Acesta a ajuns în America cu doar 300 de dolari în buzunar. Levi a construit de-a lungul timpului o companie specializată în restaurarea clădirilor afectate de dezastre naturale. El a înființat o companie de milioane, potrivit The Jerusalem Post.

Motivul pentru care Yakir Levi a căzut de la etaj

Până în acest moment, polițiștii nu au oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs tragedia. Cu toate acestea, oficialii au deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat. Moartea bărbatului a lăsat un gol în sufletele celor apropiați, mai ales a celor trei copii pe care îi avea.

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