Ce avere avea Dolly Parton, de fapt. Legenda muzicii country și-a schimbat testamentul după moartea soțului ei

Dolly Parton a lăsat în urmă o avere estimată la 500 de milioane de dolari. Cea mai mare parte a banilor ar urma să ajungă în scopuri caritabile. Artista a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani. Decesul a survenit după o scurtă luptă cu cancerul. Potrivit unor surse, cântăreața și-ar fi modificat testamentul după moartea soțului ei, Carl Dean, în martie 2025. Dolly Parton s-ar fi asigurat astfel că averea sa va fi împărțită exact așa cum și-a dorit.

O sursă citată de jurnalistul Rob Shuter, în publicația sa „Naughty But Nice”, a descris-o pe artistă drept o femeie extrem de generoasă. Ba mai mult, Dolly Parton era cunoscută ca fiind foarte atentă când venea vorba despre bani.

„Nu exista absolut nicio șansă să lase în urmă o moștenire dezordonată. Totul era planificat, protejat și stabilit exact așa cum și-a dorit”, a declarat sursa.

Ce se va întâmpla cu averea lui Dolly Parton

Dolly Parton nu a avut copii. Artista a fost însă foarte apropiată de familia sa extinsă. Aceasta avea 19 nepoți și nepoate. Aceștia ar putea primi anumite sume de bani și bunuri personale. Detaliile exacte ale testamentului nu au fost făcute publice până în acest moment. Cea mai mare parte a averii sale ar urma să fie destinată organizațiilor și proiectelor caritabile. Dolly Parton s-a implicat timp de decenii în numeroase astfel de cauze.

În 1995, artista a lansat „Imagination Library”. Programul oferă cărți copiilor încă de la naștere și până la vârsta de 5 ani. Inițiativa a avut un succes uriaș. Până în prezent, au fost distribuite peste 300 de milioane de cărți în întreaga lume. Parton a povestit că ideea proiectului a fost inspirată și de tatăl său. Acesta nu a avut posibilitatea să meargă la școală. Nu știa să citească și să scrie.

„Ea înțelegea banii mai bine decât oricine”

Averea impresionantă a lui Dolly Parton a fost construită în mai multe decenii. Banii nu au provenit doar din muzică. Artista și-a transformat numele într-un adevărat brand. Imperiul său a inclus produse pentru casă, decorațiuni, spectacole și parcul tematic Dollywood, din Tennessee. Potrivit Forbes, catalogul muzical al artistei valora aproximativ 120 de milioane de dolari în 2025.

Dolly Parton și-a înființat propria companie de editare muzicală încă din 1966. A făcut acest lucru împreună cu unchiul său. Prin intermediul companiei, artista a reușit să păstreze drepturile asupra cântecelor sale. Din drepturile de autor, Parton câștiga între 6 și 8 milioane de dolari pe an. Dollywood a reprezentat, la rândul său, o sursă importantă de venit. Artista spunea că și-a dorit ca parcul să creeze locuri de muncă în regiunea în care a crescut.

De-a lungul vieții, Dolly Parton ar fi donat aproximativ 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. Printre beneficiarii donațiilor sale s-au numărat spitale pentru copii, proiecte de cercetare medicală și victime ale dezastrelor naturale. Artista a oferit un milion de dolari pentru dezvoltarea vaccinurilor împotriva COVID-19. În 2024, a donat încă un milion de dolari pentru victimele uraganului Helene.

Și Carl Dean și-a pus la punct testamentul

Și soțul lui Dolly, Carl Dean, și-a pregătit testamentul înainte de moarte. Acesta a lăsat proprietățile într-un fond fiduciar pentru Dolly Parton. Totodată, a inclus în testament și numeroase obiecte personale. Într-o notă, Carl Dean ar fi precizat și care membri ai familiei sale urmau să primească anumite bunuri. Dolly Parton și Carl Dean au fost căsătoriți timp de aproape șase decenii. Cei doi nu au avut copii.

Dolly Parton și-a dorit o înmormântare intimă

Dolly va avea parte de o ceremonie funerară restrânsă. Aceasta a fost dorința artistei. Familia a anunțat că slujba va fi una privată. La ceremonie vor participa doar rudele apropiate și oamenii dragi artistei. Ceremonia urmează să aibă loc în Nashville, în zilele următoare. Potrivit presei americane, Parton va fi înmormântată alături de soțul ei, Carl Dean. Locul ales este cimitirul Woodlawn Memorial Park.

Familia le-a transmis celor care vor să-i aducă un omagiu că pot face donații către „Imagination Library”, proiectul caritabil fondat de Dolly Parton.

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