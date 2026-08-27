Fosta concurentă de la Survivor este însărcinată! Modul inedit prin care a făcut anunțul

O fostă concurentă de la Survivor este însărcinată pentru prima dată. Aceasta și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare prin intermediul unei fotografii inedite. Reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales de la foștii colegi din emisiune.

Este vorba despre Maria Dumitru. Fosta concurentă de la Survivor trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Ea și partenerul de viață au anunțat urmăritorii prin intermediul unor fotografii de excepție. Aceasta a participat la show-ul difuzat pe Antena 1 în ultimul sezon, a făcut parte din echipa Războinicilor, iar după trei luni a părăsit competiția. Vestea că va deveni mamă pentru prima dată i-a emoționat și pe foștii colegi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Fosta concurentă de la Survivor este însărcinată

Vedeta a dat vestea cea mare miercuri, 26 august. Pentru sesiunea foto pe care au organizat-o, au avut un decor de poveste. Pe marginea unui lac, înconjurați de verdeață, au așezat câteva lucruri ale bebelușului, printre care și un ursuleț de pluș. Totodată, nu putea să lipsească animalul lor de companie.

Maria Dumitru și partenerul ei de viață au ținut cu bucurie în mâni imaginile de la ecografie și au afișat un zâmbet larg. În plus, mesajul pe care l-a scris în dreptul postării arată că până acum nu și-au dorit să împărtășească că familia lor se mărește.

Aveam o mică surpriză pe care am ținut-o doar pentru noi… Bebelușul vine curând, a scris Maria Dumitru pe Instagram.

Cum au reacționat urmăritorii

Cei doi nu au dezvăluit încă sexul bebelușului, însă vestea a bucurat întreaga sa comunitate, inclusiv foștii colegi de la Survivor. Printre cei care au lăsat mesaje pline de emoție se numără Olga Barcari, Ramona Micu și Patrice Cărăușan. Cea din urmă pregătindu-se și ea să devină mamă. Patrice va aduce pe lume primul său copil, iar vestea că este și ea însărcinată a venit la două luni după ce a fost cerută în căsătorie.

„Felicitări”/„Nu cred!!”/„Să urmeze cea mai mișto perioadă”/„Să vă trăiască”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate la postarea Mariei.

VEZI ȘI: Întoarsă în România, Andreea Munteanu a dat cărțile pe față despre Gabi Tamaș. Ce se întâmpla în junglă, când camerele de filmat se opreau

Câți bani a primit eliminata Andreea Munteanu, din partea Antenei 1, pentru cele 18 săptămâni la Survivor