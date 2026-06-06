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Câți bani a primit eliminata Andreea Munteanu, din partea Antenei 1, pentru cele 18 săptămâni la Survivor

De: Anca Chihaie 06/06/2026 | 09:05
Câți bani a primit eliminata Andreea Munteanu, din partea Antenei 1, pentru cele 18 săptămâni la Survivor
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Parcursul Andreei Munteanu la Survivor România 2026 s-a încheiat cu doar câteva zile înainte de marea finală a competiției desfășurate în Republica Dominicană. După aproape patru luni petrecute în condiții extreme, concurenta a fost eliminată în ediția difuzată pe 5 iunie, ratând astfel șansa de a lupta pentru trofeul sezonului și marele premiu pus în joc.

Ediția respectivă a fost una dintre cele mai tensionate din ultima parte a competiției. După o serie de jocuri eliminatorii dificile, concurenții rămași au fost nevoiți să își demonstreze încă o dată rezistența fizică și psihică. În prima parte a serii, Cristian Boureanu a fost eliminat în urma unui traseu solicitant. Ulterior, ceilalți concurenți au revenit pe teren pentru o nouă confruntare decisivă.

Câți bani a primit eliminata Andreea Munteanu

Miza a fost uriașă, având în vedere apropierea semifinalei și faptul că fiecare greșeală putea însemna sfârșitul aventurii. După desfășurarea celui de-al doilea joc eliminatoriu, Andreea Munteanu a fost concurenta care a încheiat competiția, părăsind Republica Dominicană cu doar două zile înainte de finala transmisă în direct.

Chiar dacă nu a reușit să ajungă în ultimul act al competiției, participarea sa s-a dovedit una extrem de profitabilă din punct de vedere financiar. Potrivit informațiilor referitoare la remunerația concurenților, Andreea ar fi beneficiat de o sumă de 2.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă în cadrul emisiunii.

Sezonul Survivor România 2026 a inclus un total de 21 de etape. Totuși, Andreea Munteanu nu s-a aflat în competiție încă din prima zi, intrând ulterior în concurs și ratând primele trei etape. Astfel, ea a participat la 18 etape din actualul sezon.

Calculul este unul simplu: pentru fiecare etapă parcursă, concurenta ar fi primit 2.000 de euro. În aceste condiții, suma totală acumulată pe parcursul aventurii ajunge la aproximativ 36.000 de euro.

Eliminarea sa a stabilit și componența semifinalei Survivor România 2026. După plecarea Andreei, șase concurenți au rămas în lupta pentru marele trofeu. Lucian, Bibi, Gabi, Bianca, Ramona și Patricia sunt cei care au obținut biletele pentru semifinală și care continuă cursa spre titlul de câștigător al sezonului.

Finala Survivor România 2026 este programată să aibă loc pe 7 iunie și va fi transmisă în direct din Republica Dominicană.

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