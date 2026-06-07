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Întoarsă în România, Andreea Munteanu a dat cărțile pe față despre Gabi Tamaș. Ce se întâmpla în junglă, când camerele de filmat se opreau

De: Anca Chihaie 07/06/2026 | 10:14
Întoarsă în România, Andreea Munteanu a dat cărțile pe față despre Gabi Tamaș. Ce se întâmpla în junglă, când camerele de filmat se opreau
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După întoarcerea în România, Andreea Munteanu a vorbit deschis despre experiența trăită în cadrul competiției Survivor România 2026, unde a petrecut aproape patru luni în condiții extreme, în Republica Dominicană. Fosta gimnastă a revenit în țară la scurt timp după eliminarea sa din show, moment care a avut loc cu doar câteva zile înainte de marea finală.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, Andreea a oferit detalii despre parcursul său în competiție și despre relațiile pe care le-a construit în timpul șederii în junglă. Discuția a vizat în special legăturile formate cu doi dintre colegii săi de echipă, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu, persoane alături de care a petrecut o mare parte din timpul competiției și cu care a împărțit atât momentele dificile, cât și pe cele de respiro din cadrul jocului.

Andreea Munteanu a dat cărțile pe față despre Gabi Tamaș

În ceea ce privește experiența generală, perioada petrecută în junglă a fost descrisă ca una intensă, cu numeroase provocări fizice și psihice, generate de condițiile dure de trai, lipsa confortului și presiunea constantă a competiției. Adaptarea la un mediu atât de solicitant a reprezentat o încercare continuă, iar fiecare concurent a fost nevoit să își gestioneze resursele, emoțiile și strategiile pentru a rezista cât mai mult în joc.

Unul dintre punctele centrale ale discuției a fost relația construită cu Gabi Tamaș, despre care Andreea a avut o opinie pozitivă, subliniind consecvența comportamentului său pe durata competiției. Potrivit acesteia, atitudinea fostului fotbalist nu a suferit schimbări majore între momentele în care camerele filmau și cele în care concurenții se aflau în afara atenției directe a producției. Această constanță a contribuit la consolidarea încrederii dintre ei și la dezvoltarea unei relații bazate pe respect reciproc.

 „Am rezonat mai bine și am legat o legătură mai profundă. Avem o relație care va dura mult timp de acum încolo. A contat foarte mult faptul că am făcând un sport de performanță și cred că, în mare parte, din pricina asta am rezonat atât de bine pentru că, efectiv, ne înțelegeam trăirile și aveam ce povesti”, a povestit Andreea.

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