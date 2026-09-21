Mădălina Apostol, schimbată înainte să plece în America! Rose Adhiambo face dezvăluiri: „Era foarte, foarte slabă”

Fotomodelul Rose Adhiambo, prietenă apropiată a Mădălinei Apostol, a făcut dezvăluiri la Dan Capatos Show. Aceasta a povestit despre ultima conversație purtată cu Mădălina, cu aproximativ trei săptămâni înaintea nefericitului eveniment. Rose susține că prietena ei părea foarte bucuroasă și își dorea să se întâlnească din nou, să mai stea de vorbă ca fetele. CANCAN.RO are toate detaliile!

Rose Adhiambo, despre prietenia cu Mădălina Apostol

Cele două femei avuseseră o relație apropiată încă din perioada în care Rose devenise mamă. Fotomodelul a povestit că Mădălina Apostol îi oferise atunci chiar un ajutor legat de copii. Vezi emisiunea integrală aici!

„Acum trei săptămâni, când am vorbit cu ea, mi-a zis: «Bună, ce faci? Sunt în România, hai să ne vedem». I-am zis că am mai făcut o bebelină între timp. Noi am fost prietene foarte bune când am făcut prima fetiță, în 2018. Veneam la evenimente de la Constanța la București și am stat la ea acasă. A fost o perioadă în care eram foarte apropiate și lucram la foarte multe evenimente. Eram foarte tristă că abia născusem și mi-a spus să-mi pun copiii pe numele meu, că ea are probleme cu băieții și să-mi țin copiii lângă mine.”

Plecarea în America a schimbat-o pe Mădălina Apostol

După plecarea Mădălinei în America, legătura dintre cele două s-ar fi răcit din ce în ce mai tare. Rose spune că înainte se vedeau foarte des, uneori chiar săptămânal.

„Noi ne vedeam foarte des, adică săptămânal. Până să plece în America, ne vedeam foarte des. După aceea, când a plecat în America, nu prea mai discutam. Acum trei săptămâni mi-a spus că este în România, să ne vedem și i-am zis că i-am urmat sfatul. Tot pe numele meu este și bebelina asta. Mi-a spus că vrea să mă vadă cu zâmbet. A spus că ea este foarte bine și vrea să ne întâlnim, să povestim și să le cunoască pe fete. A zis să vin cu fetele.”

Rose a povestit și despre o întâlnire avută înainte ca Mădălina să plece în America. Atunci, fotomodelul ar fi observat o schimbare fizică mare și a întrebat-o despre pierderea în greutate.

„Și-a făcut ziua la casa unei prietene. Era foarte, foarte slabă. Am întrebat-o: «Ce-i cu tine de-ai slăbit așa de tare?». Și mi-a zis: «Eu trec printr-o perioadă foarte fericită». Într-o perioadă scurtă de trei săptămâni, ea slăbise foarte tare. Oricum, ea grasă nu a fost niciodată, doar că era foarte slabă. Și după aia a plecat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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