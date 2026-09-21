A „turnat” sau nu Serghei Mizil pe vremea comuniștilor? „Peste mine erau tata și Nicolae Ceaușescu. Cine să mă pună?”

Serghei Mizil, confesiuni despre tinerețea sa
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Serghei Mizil a rememorat perioada tinereții sale și a povestit cum era viața în apropierea cercurilor puterii comuniste. Invitat la Dan Capatos Show, acesta a vorbit despre familia sa și despre presiunile exercitate asupra celor apropiați. Bomba serii, Serghei Mizil a susținut că tatăl său ar fi fost vizat de autorități și chiar urmărit de sovietici. CANCAN.RO are toate detaliile!

A „turnat” sau nu Serghei Mizil pe vremea comuniștilor?

În vreme de criză politică în România, Serghei și-a amintit de niște perioade tulburi pe care familia sa le-a traversat în perioada comunistă. Acesta a explicat că poziția familiei sale făcea dificilă o presiune asupra lui. Vezi emisiunea integrală aici!

Întrebat dacă a fost sau nu turnător, Serghei Mizil s-a dezis complet de faptul că ar fi vorbit vreodată cu autoritățile despre activitățile mai puțin legale ale apropiaților săi.

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„Nu aveau cum să mă facă pe tine să torn pe cineva dacă eu eram peste ei. Cum să mă pună Nicu să-l torn pe el, dacă doar el era peste mine? Nu aveau curaj să vină să-mi propună așa ceva. Peste mine erau tata și Ceaușescu, cine să vină la mine să mă pună să torn? Mama? Și ce să torn? Știau oricum.

Și pe tata au vrut în ’60 și ceva să-l salte. Au vrut să-l mierlească în Ungaria, când era al doilea după Ceaușescu. Și așa le-a cerut banii și tezaurul și astea, și s-a retras. Și au vrut să-l… A fost singurul la nivelul ăsta, la nivel de secretar al Comitetului Central. Pe mine nu prea mă interesa în vremea aia. Acasă fuseseră niște saci cu automate, niște mașini să fugă și l-au adus în patru mașini, întins pe burtă. N-aveau cum să mă facă, dacă eu eram peste ei. Păi tata era imediat după Ceaușescu. Cine să mă pună pe mine să fac ceva?”

Serghei Mizil, despre supravegherea din comunism

Serghei Mizil a dezvăluit că oamenii din jurul familiei sale știau oricum multe dintre lucrurile care se întâmplau. Potrivit acestuia, supravegherea era permanentă, iar informațiile ajungeau rapid mai departe.

„Îi aveam după noi, că dacă nu erau după noi, n-aveam cum. Ei aflau tot. Nu ți-am spus că tot timpul trăgeau? Era unul, Moraru, care era bâlbâit. Ce să țină secret? Moraru, bâlbâitul, tot trăgea cu pistolul pe unde ieșeam.”

Discuția a ajuns apoi la diferențele dintre perioada comunistă și România de astăzi. Mizil a susținut că anumite lucruri imposibile atunci sunt înlocuite acum de alte probleme.

„Am zis întotdeauna că ce s-a făcut pe vremea aia nu se mai poate, nu se mai poate face acum. În schimb, se pot face altele care nu s-au făcut vreodată. Pe vremea aia nu se putea fura, de exemplu. Noi nu deranjam altă lume. Adică deranjam cu miliția, asta era tot. Marea masă a oamenilor, ei nu prea știau. Nu era ce se întâmplă acuma, să mergi drogat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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