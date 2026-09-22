Cât costă ținuta cu care Mirabela Grădinaru a atras toate privirile. L-a însoțit pe Nicușor Dan la New York

Cât costă ținuta cu care Mirabela Grădinaru a atras toate privirile. L-a însoțit pe Nicușor Dan la New York
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Mirabela Grădinaru, la New York
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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost prezenți la New York, unde au luat parte la o manifestare dedicată Reginei Maria, una dintre personalitățile marcante ale istoriei țării noastre. Momentul a reprezentat un prilej pentru președintele României de a vorbi despre valorile pe care le-a lăsat în urmă Regina Maria și despre felul în care acestea pot continua să inspire societatea contemporană.

În cadrul evenimentului, șeful statului a subliniat rolul pe care modelele autentice îl pot avea în societate și a evidențiat importanța păstrării memoriei unor personalități care au avut o contribuție semnificativă la istoria României.

Prezența celor doi nu a trecut neobservată nici din punct de vedere vestimentar. Mirabela Grădinaru a atras din nou privirile prin alegerea ținutei purtate la eveniment, apariția sa fiind remarcată de cei prezenți.

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Cât a costat ținuta Mirabelei Grădinaru

La evenimentul desfășurat la New York, Mirabela Grădinaru a fost alături de Nicușor Dan și a impresionat prin alegerea vestimentară. Partenera președintelui a optat pentru o rochie cu imprimeu inspirat de pielea de șarpe.

Ținuta nu a fost însă o alegere complet neobișnuită în lumea aristocrației europene. Un model identic de rochie a fost purtat, în urmă cu câțiva ani, de o reprezentantă a familiei regale din Spania.

Din informațiile apărute despre piesa vestimentară, rochia ar avea un preț de 99,95 de euro. Ceea ce înseamnă că ar fi costat aproximativ 500 de lei. Astfel, apariția Mirabelei Grădinaru la New York a atras atenția nu doar prin contextul evenimentului, ci și prin ținuta aleasă, care are un precedent în garderoba unei membre a familiei regale spaniole.

Șeful statului a vorbit despre rolul Reginei Maria în istoria României

În cadrul intervenției sale, Nicușor Dan a readus în atenție contribuția pe care Regina Maria a avut-o în unele dintre cele mai importante perioade din istoria modernă a României. Șeful statului a evidențiat atât implicarea suveranei în timpul Primului Război Mondial, cât și activitatea sa de după încheierea conflictului.

Sursa foto: Social media

Președintele a amintit că Regina Maria nu a rămas departe de realitățile frontului. Ba chiar a mers în mijlocul militarilor și a fost implicată în sprijinirea acestora. Totodată, Nicușor Dan a subliniat rolul pe care aceasta l-a avut în reprezentarea intereselor României în plan extern, în contextul demersurilor diplomatice care au urmat războiului și care au contribuit la recunoașterea noilor realități teritoriale ale României Mari.

„S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldaţii, dar şi în anii de diplomaţie de după, care au dus la formarea României Mari şi în reprezentarea noului stat român cu demnitate şi naturaleţea pe care o cunoaştem”, a declarat șeful statului, potrivit Observator.

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