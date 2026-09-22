Mirela Retegan a dezvăluit ce a aflat despre Valerie Lungu în timpul unei probe la Asia Express: „Sper să nu se supere pe mine”

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au acceptat provocarea Asia Express. O altă echipă este formată din Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă. Cei doi au avut până acum apariții controversate, iar fondatoarea Gașca Zurli a povestit recent ce a aflat despre influencera din Chișinău.

În prima etapă din China, cele două echipe s-au luptat la jocul pentru amuletă. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost mai perspicace și au câștigat. De curând, Mirela Retegan a făcut o postare în mediul online despre adversara sa din Asia Express. Aceasta a povestit că, după joc, ea și fiica ei au fost nevoite să petreacă timp alături de cealaltă echipă.

În tot acest timp au discutat, iar fondatoarea Gașca Zurli a început să înțeleagă comportamentul pe care influencera îl afișase până atunci la emisiune. Pe de altă parte, ea a ținut să menționeze că nu își dorește să creeze supărare cu dezvăluirile sale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mirela Retegan, despre Valerie Lungu

După jocul obositor, cele două echipe s-au odihnit pe iarbă, în parc, în așteptarea celorlalți concurenți. În acel moment, Mirela Retegan, Maya, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au purtat o discuție cât se poate de sinceră.

A fost prilejul perfect pentru fondatoarea trupei Zurli să o cunoască mai de aproape pe creatoarea de conținut. Ea a mărturisit în postarea din mediul online că nu știa nimic despre adversara sa, dar atunci a înțeles spiritul său competitiv și de ce vrea să fie mereu pe primul loc.

„Cu riscul că unii oameni vor înțelege greșit demersul meu, aleg să vă povestesc asta. După prima amuletă din China, în care eu am fost varză și Valerie foarte bună, am așteptat toți patru (eu, Maya, Valerie și Alex) câteva ore până să vină celelalte echipe. Ne-am așezat pe iarbă în parc și am povestit. Eu nu i-am cunoscut, habar nu aveam cine sunt, până aici. Nu m-am uitat la „Bravo, ai stil”, așa că am căzut ca musca în lapte în povestea asta. Dar, văzând-o pe Valerie cum e, m-am gândit că trebuie să fie ceva mai mult în spatele acestei lupte. O vedeam ca pe un boxer la categoria muscă, veșnic în ring, cu pumnii strânși, luptându-se cu un adversar. Eram sigură că a fost un copil la care nu a ajuns iubirea. Poate adulții din viața ei au încercat să i-o dea, dar sigur la ea nu a ajuns. Prea vrea ea să demonstreze”, a declarat Mirela Retegan în mediul online.

Mirela Retegan: „Sper să nu se supere pe mine”

Vedeta de la Asia Express a continuat și a explicat că tânăra i-a povestit despre greutățile prin care a trecut, dar și motivele pentru care își dorește mereu să fie victoria de partea ei.

„Așa am aflat despre luptele ei de a fi acceptată, iubită, dorită, despre nevoia de a aparține, despre disperarea care se naște când știi că singurul om pe care poți să te bazezi ești tu. Despre responsabilități prea mari puse pe umeri atât de mici. Despre lipsa oamenilor ancoră din viața ei. Când copiii te resping pentru neajunsuri fizice, când adulții din viața ta nu te văd, nu te aud, începi să țipi. Și să lovești. Și nu precupețești niciun efort ca să reușești. Cele mai fericite momente din viața ta sunt când ești primul”, a mai adăugat ea.

Pe de altă parte, Mirela Retegan a precizat că nu a fost de acord cu comportamentul creatorei de conținut din cadrul emisiunii, însă este de părere că empatia și înțelegerea sunt cele mai importante. Tocmai de aceea îndeamnă publicul să vadă dincolo de aparențe.

„Nu e ușor de dus, Valerie. Au fost multe momente în care nu mi-a plăcut felul ei de a rezolva o situație. Nu susțin și nu promovez modul în care alege, de multe ori, să acționeze. Dar pot să înțeleg. Pot să-i înțeleg lupta, nevoia, frica. Ea vrea să câștige. Orice și de fiecare dată. Să fie prima. Și-a antrenat abilitățile și a făcut din determinarea și încrâncenarea ei, cele mai puternice arme. Știu că, dacă noi, oamenii, am încerca să înțelegem din ce frică acționează cel din fața noastră, am avea o perspectivă mai sănătoasă și poate lumea ar fi mai bună. Sper să nu se supere pe mine că am împărtășit acel moment, dar mie mi-a rămas în suflet. Dacă nu înveți de mic să râzi atunci când pierzi, dacă nu ai cu cine să râzi când pierzi, îți dorești să câștigi cu orice preț, ca să-ți râdă și ție sufletul”, a conchis Mirela Retegan.

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