Mirela Retegan a dezvăluit ce a aflat despre Valerie Lungu în timpul unei probe la Asia Express: „Sper să nu se supere pe mine”

Mirela Retegan a dezvăluit ce a aflat despre Valerie Lungu în timpul unei probe la Asia Express: „Sper să nu se supere pe mine”
Galerie Foto 5
Mirela Retegan/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au acceptat provocarea Asia Express. O altă echipă este formată din Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă. Cei doi au avut până acum apariții controversate, iar fondatoarea Gașca Zurli a povestit recent ce a aflat despre influencera din Chișinău.

În prima etapă din China, cele două echipe s-au luptat la jocul pentru amuletă. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost mai perspicace și au câștigat. De curând, Mirela Retegan a făcut o postare în mediul online despre adversara sa din Asia Express. Aceasta a povestit că, după joc, ea și fiica ei au fost nevoite să petreacă timp alături de cealaltă echipă.

În tot acest timp au discutat, iar fondatoarea Gașca Zurli a început să înțeleagă comportamentul pe care influencera îl afișase până atunci la emisiune. Pe de altă parte, ea a ținut să menționeze că nu își dorește să creeze supărare cu dezvăluirile sale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Mirela Retegan, despre Valerie Lungu

După jocul obositor, cele două echipe s-au odihnit pe iarbă, în parc, în așteptarea celorlalți concurenți. În acel moment, Mirela Retegan, Maya, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au purtat o discuție cât se poate de sinceră.

A fost prilejul perfect pentru fondatoarea trupei Zurli să o cunoască mai de aproape pe creatoarea de conținut. Ea a mărturisit în postarea din mediul online că nu știa nimic despre adversara sa, dar atunci a înțeles spiritul său competitiv și de ce vrea să fie mereu pe primul loc.

„Cu riscul că unii oameni vor înțelege greșit demersul meu, aleg să vă povestesc asta. După prima amuletă din China, în care eu am fost varză și Valerie foarte bună, am așteptat toți patru (eu, Maya, Valerie și Alex) câteva ore până să vină celelalte echipe. Ne-am așezat pe iarbă în parc și am povestit. Eu nu i-am cunoscut, habar nu aveam cine sunt, până aici. Nu m-am uitat la „Bravo, ai stil”, așa că am căzut ca musca în lapte în povestea asta. Dar, văzând-o pe Valerie cum e, m-am gândit că trebuie să fie ceva mai mult în spatele acestei lupte.

O vedeam ca pe un boxer la categoria muscă, veșnic în ring, cu pumnii strânși, luptându-se cu un adversar. Eram sigură că a fost un copil la care nu a ajuns iubirea. Poate adulții din viața ei au încercat să i-o dea, dar sigur la ea nu a ajuns. Prea vrea ea să demonstreze”, a declarat Mirela Retegan în mediul online.

Mirela Retegan/ sursa foto: social media

Mirela Retegan și Valerie Lungu/ sursa foto: social media

Mirela Retegan: „Sper să nu se supere pe mine”

Vedeta de la Asia Express a continuat și a explicat că tânăra i-a povestit despre greutățile prin care a trecut, dar și motivele pentru care își dorește mereu să fie victoria de partea ei.

„Așa am aflat despre luptele ei de a fi acceptată, iubită, dorită, despre nevoia de a aparține, despre disperarea care se naște când știi că singurul om pe care poți să te bazezi ești tu. Despre responsabilități prea mari puse pe umeri atât de mici. Despre lipsa oamenilor ancoră din viața ei.

Când copiii te resping pentru neajunsuri fizice, când adulții din viața ta nu te văd, nu te aud, începi să țipi. Și să lovești. Și nu precupețești niciun efort ca să reușești. Cele mai fericite momente din viața ta sunt când ești primul”, a mai adăugat ea.

Pe de altă parte, Mirela Retegan a precizat că nu a fost de acord cu comportamentul creatorei de conținut din cadrul emisiunii, însă este de părere că empatia și înțelegerea sunt cele mai importante. Tocmai de aceea îndeamnă publicul să vadă dincolo de aparențe.

„Nu e ușor de dus, Valerie. Au fost multe momente în care nu mi-a plăcut felul ei de a rezolva o situație. Nu susțin și nu promovez modul în care alege, de multe ori, să acționeze. Dar pot să înțeleg. Pot să-i înțeleg lupta, nevoia, frica. Ea vrea să câștige. Orice și de fiecare dată. Să fie prima. Și-a antrenat abilitățile și a făcut din determinarea și încrâncenarea ei, cele mai puternice arme.

Știu că, dacă noi, oamenii, am încerca să înțelegem din ce frică acționează cel din fața noastră, am avea o perspectivă mai sănătoasă și poate lumea ar fi mai bună.

Sper să nu se supere pe mine că am împărtășit acel moment, dar mie mi-a rămas în suflet. Dacă nu înveți de mic să râzi atunci când pierzi, dacă nu ai cu cine să râzi când pierzi, îți dorești să câștigi cu orice preț, ca să-ți râdă și ție sufletul”, a conchis Mirela Retegan.

VEZI ȘI: Accidentul care i-a marcat viața Mirelei Retegan. Din cauza lui a fost complexată: „M-am văzut urâtă”

Mirela Retegan lămurește controversa cu Cheloo de la Asia Express. Artistul a avut o replică dubioasă pentru Maya, fiica ei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris după ce a aflat că acesta încă mai este prieten cu Mario Fresh. Fiica Andreei Esca s-a cam supărat
Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris după ce a aflat că acesta încă mai este prieten cu Mario Fresh. Fiica Andreei Esca s-a cam supărat
Nepotul lui Puya a căzut de la etajul 2, în timp ce se afla cu mama lui în locuință. Băiatul de 6 ani a fost operat de urgență
Nepotul lui Puya a căzut de la etajul 2, în timp ce se afla cu mama lui în locuință. Băiatul de 6 ani a fost operat de urgență
Cum a reacționat Kim, fiica Andrei Volos, când și-a văzut mama în rochie de mireasă! Cele două au avut ținute asemănătoare
Cum a reacționat Kim, fiica Andrei Volos, când și-a văzut mama în rochie de mireasă! Cele două au avut ținute asemănătoare
Cât a costat prima rochie de mireasă purtată de Andra Voloș. Soția lui Robert Lele nu s-a uitat la bani!
Cât a costat prima rochie de mireasă purtată de Andra Voloș. Soția lui Robert Lele nu s-a uitat la bani!
Ce viteză avea Andrei Bordeianu în momentul accidentului, de fapt. Influencerul, mesaj pentru femeia care l-a lovit
Ce viteză avea Andrei Bordeianu în momentul accidentului, de fapt. Influencerul, mesaj pentru femeia care l-a lovit
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
Gandul.ro
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
Prosport.ro
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
Digi24
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Mediafax
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Drama lui Alex Bogdan, ascunsă timp de 16 ani: „Sper cândva să pot să mă iert”
Click.ro
Drama lui Alex Bogdan, ascunsă timp de 16 ani: „Sper cândva să pot să mă iert”
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
Digi 24
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Digi24
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor.ro
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Experiment chinezesc făcut pe pământ românesc! „Cobaiul” experimentului este o mașină
go4it.ro
Experiment chinezesc făcut pe pământ românesc! „Cobaiul” experimentului este o mașină
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
Gandul.ro
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Mediafax Italia
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.