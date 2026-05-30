Acasă » Știri » Cele mai valoroase lucruri ale lui Costel Corduneanu au ajuns la muzeu, la doi ani de la moartea ”Stăpânului Moldovei”

Cele mai valoroase lucruri ale lui Costel Corduneanu au ajuns la muzeu, la doi ani de la moartea ”Stăpânului Moldovei”

De: Irina Vlad 30/05/2026 | 18:01
Cele mai valoroase lucruri ale lui Costel Corduneanu au ajuns la muzeu, la doi ani de la moartea ”Stăpânului Moldovei”
Costel Corduneanu alături de Grațiela Corduneanu/ sursă foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La doi ani de la moartea lui Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu din Iași, văduva interlopului a donat o parte din lucrurile și obiectele sale valoroase unui muzeu. 

Costel Cordunenau a murit în urmă cu doi ani, în aprilie 2024, într-un spital din Târgu Mureș, din cauza unor probleme cardiace – după ce a suferit o intervenție chirurgicală dificilă pe cord – la doar 53 de ani. Înainte să devină șeful clanului Corduneanu din Iași, Corduneanu a fost vicecampion european la lupte libere și unul dintre cei mai buni luptători din municipiul Iași.

A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. Corduneanu a fost legitimat în cariera sa la cluburile CSA Steaua Bucureşti şi Dinamo Braşov, având grad de subofițer şi s-a retras din activitate în 2002.

Costel Corduneanu (în centru) la jocurile francofone: sursă foto: Facebook

O parte din bunurile lui Costel Corduneanu au fost donate

La doi ani de la moartea sa, Grațiela Codruneanu face tot posibilul să păstreze vie amintirea lui Costel Corduneanu. Având în vedere trecutul său de sportiv de performanță, aceasta a decis să doneze o parte din bunurile și obiectele de valoare care i-au aparținut în perioada de glorie.

În memoria sa și a tot ceea ce a reprezentat pentru sportul românesc, o parte din povestea de succes a lui Costel Corduneanu va rămâne vie în cadrul Muzeului Sportului din Iași. Într-un mesaj distribuit pe o rețea de socializare, văduva interlopului a anunțat donația.

O parte din bunurile lui Costel Corduneanu au fost donate la Muzeul Sportului din Iași/ sursă foto: Facebook

„Astăzi am avut onoarea de a fi invitată de către domnul Alexandru Cătălin, muzeograf și colecționar în cadrul Muzeului Sportului Iași, pentru a depune câteva obiecte valoroase ce au aparținut soțului meu, Costel Corduneanu, în memoria sa și a tot ceea ce a reprezentat pentru sport.

Este un moment profund și emoționant pentru mine să știu că o parte din povestea lui va rămâne păstrată și respectată în cadrul Muzeului Sportului Iași. Mulțumesc din suflet domnului Alexandru Cătălin pentru această onoare, pentru respect și pentru faptul că memoria soțului meu va rămâne vie”, a scris Grațiela Corduneanu.

Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu, pusă sub sechestru. Interlopul și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor

Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din Iași

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident cu 9 victime în Brașov! Trei autoturisme s-au ciocnit: un copil a murit
Știri
Accident cu 9 victime în Brașov! Trei autoturisme s-au ciocnit: un copil a murit
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro
Știri
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre...
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan gonflabil. Care este, de fapt, cauza decesului
Adevarul
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan...
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele...
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă
Click.ro
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe...
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”
Digi 24
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de...
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de...
ULTIMA ORĂ
Accident cu 9 victime în Brașov! Trei autoturisme s-au ciocnit: un copil a murit
Accident cu 9 victime în Brașov! Trei autoturisme s-au ciocnit: un copil a murit
TEST IQ | Aceste două păsări par identice, dar nu sunt. Găsiți toate cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două păsări par identice, dar nu sunt. Găsiți toate cele 3 diferențe!
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro
Ilan Laufer, “sub supraveghere” după episodul dramatic cu trotineta. Fostul ministru nu mai iese ...
Ilan Laufer, “sub supraveghere” după episodul dramatic cu trotineta. Fostul ministru nu mai iese singur la plimbare cu copiii
Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București ...
Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București și Ilfov
Vezi toate știrile