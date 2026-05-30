Cele mai valoroase lucruri ale lui Costel Corduneanu au ajuns la muzeu, la doi ani de la moartea ”Stăpânului Moldovei”

La doi ani de la moartea lui Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu din Iași, văduva interlopului a donat o parte din lucrurile și obiectele sale valoroase unui muzeu.

Costel Cordunenau a murit în urmă cu doi ani, în aprilie 2024, într-un spital din Târgu Mureș, din cauza unor probleme cardiace – după ce a suferit o intervenție chirurgicală dificilă pe cord – la doar 53 de ani. Înainte să devină șeful clanului Corduneanu din Iași, Corduneanu a fost vicecampion european la lupte libere și unul dintre cei mai buni luptători din municipiul Iași.

A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. Corduneanu a fost legitimat în cariera sa la cluburile CSA Steaua Bucureşti şi Dinamo Braşov, având grad de subofițer şi s-a retras din activitate în 2002.

O parte din bunurile lui Costel Corduneanu au fost donate

La doi ani de la moartea sa, Grațiela Codruneanu face tot posibilul să păstreze vie amintirea lui Costel Corduneanu. Având în vedere trecutul său de sportiv de performanță, aceasta a decis să doneze o parte din bunurile și obiectele de valoare care i-au aparținut în perioada de glorie.

În memoria sa și a tot ceea ce a reprezentat pentru sportul românesc, o parte din povestea de succes a lui Costel Corduneanu va rămâne vie în cadrul Muzeului Sportului din Iași. Într-un mesaj distribuit pe o rețea de socializare, văduva interlopului a anunțat donația.

„Astăzi am avut onoarea de a fi invitată de către domnul Alexandru Cătălin, muzeograf și colecționar în cadrul Muzeului Sportului Iași, pentru a depune câteva obiecte valoroase ce au aparținut soțului meu, Costel Corduneanu, în memoria sa și a tot ceea ce a reprezentat pentru sport. Este un moment profund și emoționant pentru mine să știu că o parte din povestea lui va rămâne păstrată și respectată în cadrul Muzeului Sportului Iași. Mulțumesc din suflet domnului Alexandru Cătălin pentru această onoare, pentru respect și pentru faptul că memoria soțului meu va rămâne vie”, a scris Grațiela Corduneanu.

