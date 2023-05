Firicel din Las Fierbinți „și-a dat în gât” un coleg la Poliție după ce a fost prins drogat la volan! Declarațiile lui Cuzin Toma în fața anchetatorilor

În urmă cu un an, Firicel din Las Fierbinți se afla, încă, în vizorul oamenilor legii. Cuzin Toma a fost, atunci, condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins fără permis la volan, dar și sub influența mai multor substanțe interzise (în 2018). Acum au apărut noi detalii din dosar! Firicel „și-a dat în gât” un coleg la Poliție! Iată mai jos, în articol, mai multe informații.

Au apărut noi informații legate de dosarul lui Firicel din Las Fierbinți. S-a aflat că actorul „și-a turnat” un coleg în fața organelor legale, după ce a fost prins sub influența drogurilor, la volan.

Context: în anul 2018, Cuzin Toma a fost prins de oamenii legii în timp ce conducea, fără permis, un autoturism. Actorul din Las Fierbinți a fost supus unor teste care au arătat că, pe lângă încălcarea acestei reguli de circulație, se afla sub influența unor substanțe interzise. Pentru cele două fapte, care au fost contopite, autoritățile au ajuns la un verdict, și anume condamnarea la un an de închisoare cu suspendare. Atunci, în minuta instanței, s-a arătat modul în care a fost stabilită pedeapsa. (Informația poate fi accesată aici)

Cuzin Toma și-a „turnat” un coleg de platou la Poliție

GÂNDUL.RO a arătat, în exclusivitate, noi detalii legate de dosarul în care este implicat Cuzin Toma, actorul din Las Fierbinți. Potrivit informațiilor, în motivarea deciziei apare că bărbatul „și-a dat în gât”, la Poliție, un coleg de platou. Actorul a explicat faptul că, atunci, a fost „servit de un coleg din echipa de filmare” cu o țigară cu droguri. Aflase ce conține abia când a tras din ea.

Pare-se, însă, că nu se afla la prima abatere de acest tip. Deși faptele pentru care a fost condamnat s-au petrecut în anul 2018, cu doi ani înainte de această situație a mai fost prins cu droguri în mașină. La momentul acela, întâmplarea avea loc în sectorul 3 din București, pe 27 septembrie 2016. Atunci a scăpat de pedeapsă. Din cauza costurilor mari pentru probatoriu, procurorii au renunțat la urmărirea penală.

Reîntorcându-ne în anul 2018, potrivit informațiilor apărute în raportul analizelor toxicologice, care a fost depus la dosar, Toma fumase canabis și luase ecstasy. Abia în noiembrie 2022, dosarul a ajuns în instanță. Apoi a fost condamnat.

Actorul din Las Fierbinți a mărturisit la audieri că substanțele au ajuns în organism după ce a tras dintr-o țigară. Atunci, Cuzin Toma se afla la petrecerea de final de film și un coleg de platou a „poștit” țigara.

„De fapt, am aflat când am tras din ea ce este, participasem la petrecerea de final de film, era un lungmetraj şi am fost servit de un coleg din echipa de filmare”, a declarat actorul la Poliție.

Sursă foto: Facebook