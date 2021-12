Ce meserie are, de fapt, Firicel din ”Las Fierbinți”. Nimeni nu îl știe așa pe Toma Cuzin

Firicel din serialul fenomen ”Las Fierbinți”, alias Toma Cuzin este cunoscut de o țară întreagă, însă puțini sunt cei care știu cu ce s-a ocupat actorul înainte și care este meseria de bază a actorului. În cadrul unui interviu Firicel a dezvăluit tot!

„Am fost dansator la «Doina Gorjului», miner, electrician, agent imobiliar, bucătar, gardă de corp și altele. Am lucrat miner un an și jumătate, după care m-am transferat ca dansator. M-am transferat în interes de serviciu, din funcția de miner, în funcția de balerin’„, a povestit Toma Cuzin.

Toma Cuzin: ”Singurul rol care mă bântuie este Firicel”

(VEZI ȘI:CELEBRUL FIRICEL S-A FĂCUT INFLUENCER. UN MILIARDAR ORĂDEAN L-A „ADOPTAT” PE ACTORUL DIN LAS FIERBINȚI)

În spatele personajului Firicel se află un om, un actor, iar Toma Cuzin a mărturisit că acest este singurul rol care îl urmărește și în viața realăl, întrucât multe dintre situațiile de viață trăite în cadrul serialului le-a întâlnit și în viața reală:

„Singurul rol care mă urmărește, dar nu neapărat pentru că m-am identificat atât de mult cu el, este Firicel din «Las Fierbinţi» și îţi spun și de ce. Eu redau acolo niște situații de viață pe care le revăd în fiecare zi în afara cadrului, în afara zilelor de filmare, în afara timpului de filmare, adică le văd realmente în viața mea de zi cu zi.

(VEZI ȘI:GIANI KIRIȚĂ ȘI FIRICEL DIN LAS FIERBINȚI AR FI FENTAT PUȘCĂRIA! CEI DOI AU SCĂPAT DE DOSARELE PENALE DUPĂ CE AU „CIRIPIT” LA DIICOT)

Şi e singurul rol care mă bântuie, dar altfel, ca rol pe care să mi-l asum atât de mult încât să mă urmărească sau să-mi schimbe starea, nu, nu mi s-a întâmplat până acum. E adevărat, se poate întâmpla ca un rol să te ducă într-o zonă în care să devii afectat de ce trăiești ca personaj, dar e greu de ajuns acolo și, dacă se ajunge, este deja o problemă personală, care ține de latura afectivă’, a declarat el.

Sursa foto: Arhivă CANCAN