Dalida din „Las Fierbinți”, la capătul puterilor! Problemele de sănătate și-au spus cuvântul. „A fost ce mai mare provocare”

Dalida din „Las fierbinți” a avut parte de un sfârșit și un început de an îngrozitor. Actrița s-a confruntat cu unele probleme de sănătate ce au pus-o la pământ. Pe lângă asta, a trebuit să își îndeplinească și toate angajamentele. Așa că, deși a fost foarte bolnavă, nu și-a putut lua o pauză, iar toate acestea au dus-o la capătul puterilor.

Ecaterina Ladin a trecut printr-o perioadă destul de grea. Asemenea multora, vedeta s-a confruntat cu o gripă dură, ce a pus-o la pământ. Timp de o lună și două săptămâni, actrița nu a scăpat de febră, frisoane și toată gama de simptome specifice. Mai mult, gripa s-a extins și în familie, iar unul dintre copiii acesteia chiar a ajuns la spital.

Deși a fost extrem de bolnavă, Ecaterina Ladin nu a putut să își ia puțin timp pentru ea ca să se pună pe picioare. Aceasta a fost angrenată în numeroase proiecte și a trebuit să le onoreze pe toate. Cu o gripă puternică ce o măcina, actrița a tras de ea și a dus toate angajamentele la capăt. Însă, toată această perioadă și boala au marcat-o și au adus-o la limită.

„Ne-a potolit, un pic, începutul anului. Am răcit toată familia. Cu răceală, cu Nurofen…A început în noiembrie, la finalul lunii și nu mă mai simt răcită de o săptămână. O lună și 2 săptămâni m-a ținut această răceală, această viroză nenorocită.

Eu am răcit cum n-am răcit în viața mea și am jucat 2 spectacole Mamma Mia. A fost cea mai mare provocare fizică și psihică, din toată viața mea. Am făcut și repetiție 2 luni de zile, decembrie a fost foarte aglomerat. De dimineață și până seară am tot repetat, se cântă la Mamma Mia, se dansează.

Tuse, febră, frică să nu dai cuiva această boală, să stai cu mască atunci când cânți și dansezi. Cred că totuși am dat-o și Loredanei și lui Horia. Eu am fost aia care a venit prima răcită la repetiție. Iertați-mă, vă rog, nu am avut ce să fac. Nu e bine deloc!

Am fost în spital cu cel mic, acum e prima zi la creșă, după 1 lună jumate. Sper să meargă măcar 2 săptămâni. Încercăm, vitamina D, vitamina C, peștișori pentru imunitate. Să dea un îngheț, să înghețe toate virozele astea”, a declarat Ecaterina Ladin, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Ecaterina Ladin, retragere din activitate

Toată această perioadă grea și aglomerată a făcut-o pe Ecaterina Ladin să se gândească la retragerea din activitate. Vedeta și-a imaginat ce o să facă atunci când nu va mai avea treabă și a venit cu planul ideal. Se pare că aceasta intenționează să se retragă de pe scenă la vârsta de 55 de ani și se va muta în Grecia. Acolo își va deschide o mică afacere și este sigură că o să fie foarte fericită.

„La 55 de ani, mă gândesc eu așa, să mă retrag din activitate undeva în Grecia, pe o insulă, cu o tavernă mică acolo, cu câteva camere de închiriat. Și să stau așa, dimineața! Sacrificii fac continuu. Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și faptul că nu dorm, sunt perioade în care dorm foarte puțin. Și atunci ești irascibil.

Nu am văzut primul pas al băiatului meu cel mare, eram la nașa noastră, eu eram la filmare. M-a sunat ea și mi-a spus că a făcut primii pași. Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată”, a mai spus Ecaterina Ladin.

