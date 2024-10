Ce pun la cale fina Andreea Bălan și nașul Temișan. Monica Davidescu a dat din casă: dezvăluiri despre Victor Cornea și despărțirea artistei de George Burcea

Monica Davidescu și Aurelian Temișan și-au asumat rolul de părinți spirituali pentru Andreea Bălan și George Burcea, pe care i-au cununat în toamna lui 2019, dar și pentru mezina familiei, Clara. Chiar dacă mariajul s-a destrămat, cuplul i-a rămas aproape Andreei, drept dovadă Monica și Aurelian se bucură sincer că artista și-a găsit fericirea alături de Victor Cornea, pe care l-au și cunoscut la reuniunile de familie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița a dat din casă despre concertul de mâine seară al cântăreței, când nașul și fina vor cânta împreună pe scenă. Soția lui Aurelian Temișan ne-a spus că ei nu mai țin legătura cu George Burcea și a vorbit deschis și despre ipoteza dacă ar mai cununa-o încă o dată pe Andreea Bălan. În prezent, artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Victor Cornea.

Monica Davidescu are o toamnă plină. Pe lângă spectacolele de la TNB în care joacă, actrița ptregătește reprezentanții și cu Compania de Teatru Independent Concordia, pe care a înființat-o în urmă cu 6 ani, trupa de actori mărindu-se de la an la an. Ea se ocupă de asemenea și de pregătirea concertului pe care Aurelian Temișan îl va susține pe 18 noiembrie la Sala Mare de la TNB, concert dedicat omului și compozitorului Marius Țeicu. Iar mâine seară va fi la Sala Palatului la concertul Andreei Bălan – Povestea sufletului meu.

CANCAN.RO: În toamna asta ați scos o nouă piesă de teatru?

Monica Davidescu: Lucrăm la “Visul unei nopți de vară”, suntem în repetiții și sper spre sfârșitul lui noiembrie, după concertul lui Aurelian Temișan de pe 18 noiembrie de la Teatrul Național, să ne ocupăm de premieră.

CANCAN.RO: Mergeți cu aceeași formulă de actori sau apar nume noi?

Monica Davidescu: În compania de teatru, alături de noi au fost Alexandra Sălceanu, Letiția Vlădescu în primul spectacol, alături a fost și Anca Dinicu un timp alături de Cosmin Vâjeu, după care s-a adăugat Ovidiu Cuncea o dată cu „Divorțul anului”, apoi Monica Odagiu, Radu Bănică, Adi Nartea o dată cu „Noaptea furtunoasă”.

Iar acum avem mai multe nume noi, inclusiv cineva la debut. Așa cum am avut la „Noaptea furtunoasă” pe studentul Radu Bănică, cel care a terminat anul trecut și care acum e la Master, avem o tânără care e la master Gia. Și mai avem: Costas Mincu, Ioan Paraschiv, Silviu Mircescu, Dani Ionescu. S-a mărit trupa.

Monica Davidescu: “Mie îmi place să fiu pe scenă, să aduc un proiect nou, să lucrez”

CANCAN.RO: Când ați înființat Compania de Teatru Concordia?

Monica Davidescu: În 2018 și primul spectacol l-am avut în 2019 și apoi, cumva, în fiecare an sau la 2 ani am reușit să mai facem încă un spectacol. Silviu Biriș face parte din spectacolul ăsta.

CANCAN.RO: Compania de teatru independent a fost ca o plasă de siguranță pentru voi? De aici a pornit ideea?

Monica Davidescu: Nu neapărat plasă de siguranță. Mie îmi place să fiu pe scenă, să aduc un proiect nou, să lucrez. Sunt workaholică, n-am ce să fac. Văzând modelul din Teatrul Național , sunt în Teatrul Național de 26 de ani, și multe actrițe mari, cu nume mari, care au ajuns la 50 de ani se plângeau că nu mai sunt distribuite. Nu neapărat că nu le voiau pe ele, când erau în floarea vârstei și când experiența lor putea să facă mult în scenă, ci pentru că piesele care se puneau aveau nevoie de personaje mai tinere.

Eu, spre exemplu, când se plângea Florina Cercel, Dumnezeu să o odihnească, de faptul că la 50 ea nu joacă când ar trebui să joace, primeam Helena în „Visul unei nopți de vară” sau primeam „Take Ianke și Cadâr” sau „Chicago” și aveam 30-35 de ani. Am fost distribuită mult. După care am văzut că au început să se rărească premierele și am zis: știu că pot, că am capacitate și să îmi fac aceste spectacole. Faptul că merg prin țară cu ele, că bucurăm atâta lume, că ne facem treaba în scenă cu maximum profesionalism, noi chiar aducem bucurie oamenilor, am zis de ce să n-o fac?

Citește și: De ce a plecat Andreea Bălan de la „Te cunosc de undeva”, de fapt. Naşul Aurelian Temişan rupe tăcerea: „Sunt primul căruia i-a spus”

CANCAN.RO: Urmează concertul Andreei Bălan. Nașul și fina vor avea un duet?

Monica Davidescu: Păi dacă stric surpriza…să nu primesc bătaie acasă! (râde) Da, deci vor cânta împreună. Nu știu dacă vor fi două piese. Cred că da. Auch…să nu dau din casă. Au repetat, asta pot să spun că Andreea a repetat și cu orchestra, a repetat și cu Aurelian. Andreea este nonstop în repetiții pentru dans. Abia apucăm să vorbim la telefon. Pe 9 a fost ziua Elei, a sărbătorit-o pe 6. Eu iată, nu am fost la ziua ei, pentru că eram la filmare și la spectacol și n-am avut cum.

Monica Davidescu: “M-am bucurat foarte mult să văd doi oameni tineri care sunt fericiți, cărora le sclipesc ochii atunci când se uită unul în ochii celuilalt”

CANCAN.RO: Este vorba de vreun film?

Monica Davidescu: Am filmat pentru “Dragoste fără cuvinte“. Este o provocare acest film, pentru că pornește de la un scurtmetraj care a fost făcut cu hipoacuzici. Mulți dintre actori sunt hipoacuzici și am învățat câteva semne.

Am învățat cum să spun “Vă aștept la film”. E o provocare și e interesant, e liniște. Am avut traducător, toate scenele cu ei sunt puțin mai lungi pentru că au nevoie de traducător să le spună ce să facă evident. Regizorul ne spune nouă, traducătorul le spune lor. Probabil se vor termina filmările săptămâna asta.

CANCAN.RO: Revenind la Andreea Bălan, tu și Aurelian, în calitate de nași, l-ați cunoscut pe Victor?

Monica Davidescu: Da, l-am cunoscut, bineînțeles că l-am cunoscut la ea acasă la petrecerile fetițelor și m-am bucurat foarte mult să văd doi oameni tineri care sunt fericiți, cărora le sclipesc ochii atunci când se uită unul în ochii celuilalt. M-am bucurat să-l văd că se joacă cu fetițele și cu băiatul lui. M-am bucurat să-l văd pe băiatul lui cum socializează cu prietenii fetițelor. Deci cumva e bine. Dacă ei fac o familie e minunat.

Ce spune Monica Davidescu despre ipoteza de a o cununa pe Andreea Bălan: “Mai întâi trebuie să mergem la preot, să vedem dacă se mai poate”

CANCAN.RO: Dacă vă mai solicită ca nași, ce faceți? Având în vedere că voi ați cununat-o cu George Burcea.

Monica Davidescu: S-au despărțit. Nu a ținut de noi, din păcate, că eu am încercat să îi fac să vorbească unul cu celălalt și să găsească o cale de mijloc. Dar nu știu să spun. Mai întâi trebuie să mergem la preot, să vedem dacă se mai poate, dacă se păstrează, habar n-am. Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta.

CANCAN.RO: Ei până la urmă au găsit calea de mijloc, Andreea l-a iertat.

Monica Davidescu: Au făcut împreună doi copii. Copiii ăștia trebuie să știe că el e tatăl lor natural și că Victor a intrat în viața mamei după ce ei s-au despărțit și trebuie să-i accepte pe toți ca o familie. Sunt foarte multe familii în felul acesta. Dacă fetițele nu văd ceartă sau ură sau priviri nasoale, atunci e bine. Și știu că merg la tata și se distrează cu el și știu că acasă au stabilitatea lor la mama.

CANCAN.RO: Cu George Burcea voi mai țineți legătura?

Monica Davidescu: Nu, pentru că George a intrat în viața noastră, ca să zic așa în momentul în care le-am devenit nași și momentul a fost foarte scurt din septembrie până în februarie.

CANCAN.RO: Așa rapid a fost?

Monica Davidescu: Așa rapid a fost, crede-mă, că nici noi n-am știut ce ne-a lovit.

Monica Davidescu: “Nu poți să stai împotriva sufletului tău cu cineva doar pentru că-ți zic nașii sau apropiații”

CANCAN.RO: Ați fost printre primii care ați aflat despre problemele lor?

Monica Davidescu: Cred că undeva imediat după Crăciun au venit la noi și am stat într-o după-amiază. Nu știu dacă Crăciunul sau una din zilele dinainte de Crăciun sau după Crăciun când ne-am întâlnit. Părea totul ok, după care în ianuarie deja m-a mai sunat Andreea că nu e ok. “Hai, să încercăm!”. Întotdeauna trebuie să încerci să repari zic eu.

CANCAN.RO: Voi chiar v-ați luat în serios rolul de părinți spirituali.

Monica Davidescu: Pe de o parte. Pe de altă parte i-am spus că e important să-și urmeze sufletul. Nu poți să stai împotriva sufletului tău cu cineva doar pentru că ți-zic nașii sau pentru că zic părinții sau prietenii sau apropiații. Așa a fost să fie. Poate, știi cum e, un rău mai mic evită unul mai mare.

Citește și: Aurelian Temișan și-a dat de gol soția: “Nu am uitat”. Îi este alături de aproape trei decenii, dar…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.