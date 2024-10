Aurelian Temișan și-a dat de gol soția: “Nu am uitat”. Îi este alături de aproape trei decenii, dar…

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au trăit o viață pe scenă. Cu o carieră de peste 25 de ani în fața publicului, Aurelian Temișan și-a păstrat mereu carisma și popularitatea, iar concertele sale adună mii de spectatori. Și spectacolele de teatru în care cei doi soți joacă umplu săli întregi, iar naturalețea și jovialitatea îi caracterizează juratul Te cunosc de undeva și pe soția sa. Însă, ceea ce nu știe multă lume este că, deși are o experiență vastă, celebrul artist a avut emoții mari la cel mai recent concert…că s-ar putea să uite versurile. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Aurelian Temișan și soția sa ne-au dezvăluit că, deși publicul consideră că îi vine totul ușor și natural artistului, nu întotdeauna ce se vede pe scenă sau la tv, se află și în spatele cortinei trase.

CANCAN.RO i-a întâlnit pe Aurelian Temișan și pe Monica Davidescu împreună la un eveniment monden. Cei doi soți formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz și, alături de fiica lor,Dora, una dintre cele mai apreciate familii. Așa cum știm, fetița le moștenește talentul părinților, a cântat de multe ori pe scenă cu tatăl ei celebru, face cursuri de actorie, așa că toate perspectivele se îndreaptă către o carieră pe scenă. Dacă au împins-o sau nu în această direcție, dar și ce sfaturi le dau celor doi părinților care nu știu cum să vorbească cu copiii lor, aflați din rândurile de mai jos.

Aurelian Temișan și-a dat de gol soția: „Să îți spun când a avut ea emoții pentru mine”

CANCAN.RO: Ne întâlnim la un eveniment frumos, cu oameni frumoși. Ce faceți?

Aurelian Temișan: Dar ce nu facem? Și tot ce facem, facem în slujba publicului pentru că merită, pentru că le place ceea ce facem pentru că facem cu eleganță și cu coloană vertebrală dreaptă.

CANCAN.RO: Sunteți de atâția ani pe scenă, în fața publicului. Mai aveți emoții?

Aurelian Temișan: Mai mari pentru că responsabilitatea este mai mare decât era acum 20-30 de ani.

Monica Davidescu: Și nu ai cum să nu atunci când ai pregătit ceva care trebuie să se transmită într-un anume fel și bineînțeles că emoția aceea dacă nu se transmite, există.

CANCAN.RO: Se spune că cu cât ești mai pregătit, ai mai mari emoții, pentru că știi fiecare detaliu.

Aurelian Temișan: Cine nu are emoții ca artist, ăla nu este artist. Când știi că în fața ta vine o mare de oameni care vine pentru tine, a plătit bilet să te vadă și așteaptă de la tine să-i dai acea emoție. Nu ai cum să nu ai emoții când o mare de oameni este în fața ta, așteaptă să te vadă, a plătit bilet, tu trebuie să le redai acea emoție.

CANCAN.RO: Care este momentul pe care l-ați trăit pe scenă și de care vă amintiți cu mare drag, cu mare emoție și ce s-a întâmplat atunci?

Aurelian Temișan: Hai să îți spun când a avut ea ultima oară emoții. În vara aceasta la Festivalul Mamaia când știa că piesa pe care o cânt este atât de nouă încât s-ar putea să uit versurile. Atunci a avut ea mari emoții, chiar dacă eu prezentam festivalul. Lumea spune: A, ție ți-a fost ușor, nu mie mi-a fost cel mai greu. De ce? Pentru că eu nu am avut acele cinci minute să mă reculeg, să intru în starea piesei că veneam din prezentare. Am avut emoții că s-ar putea să uit versurile, nu am uitat și totul a fost foarte bine. Atunci a avut ea emoții ultima dată cu mine.

Ce își doresc cei doi pentru fiica lor, Dora: „Chiar dacă nu o face să câștige bine”

CANCAN.RO: Ținând cont că aveți o viață pe scenă, v-ar plăcea ca fiica voastră să vă urmeze cariera? Și dacă da, care ar fi primul sfat pe care i l-ați da?

Monica Davidescu: În acest moment, ea având aproape 14 ani, ce ne dorim pentru ea este să-i suflăm în aripi și să facă ce își dorește. Ea nu știe drumul, îl caută, noi îi deschidem ușile. A vrut călărie, i-am deschis ușa către călărie, apoi a vrut actorie și merge la cursuri de actorie. Îi place într-adevăr ca la sfârșitul cursurilor să facă un spectacol. Are vreo șase, șapte spectacole de sfârșit de an. Îi place și să cânte, a cântat deja cu tatăl ei în scenă și sunt multe surprize pe care ni le face. În fiecare zi ne mai aduce în atenție câte ceva.

Aurelian Temișan: Eu ce îmi doresc pentru ea este să fie fericită și să facă cu bucurie ceea ce face. Că ne va călca pe urme sau nu, noi îi suntem alături, dar să facă cu bucurie și să văd că înflorește în fiecare secundă cu ceea ce face.

CANCAN.RO: Întreb pentru că sunt mulți părinți care își îndrumă copiii în direcția meseriilor din care se câștigă mai bine. Se spune că actoria nu este chiar bine plătită

Aurelian Temișan: Este și asta o psihologie.

Monica Davidescu: Dacă ea este fericită cu actoria, chiar dacă nu o face să câștige bine, noi o ajutăm. Poate că compania de teatru Concordia, puiul nostru de cinci ani pe care îl creștem, îi va da în timp o stabilitate, o bază din care să pornească și apoi să plece mai departe.

CANCAN.RO: Dacă ar fi un sfat să le dați părinților care nu știu în ce direcție să-și îndrume copiii, nu i-au descoperit încă, ce sflat le-ați da?

Monica Davidescu: Să le pună foarte des întrebarea: „Tu ce îți dorești?”

Aurelian Temișan: Eu zic să își ajute copiii să se descopere, să îi ducă la tot felul de activități, să le pună tot felul de întrebări. S-ar putea ca acel copil curpins de emotivitate, în care să spună o frază în care să explice ce-și dorește și tu să nu fii atent. El să nu aibă curaj să-ți mai spună încă o dată. 7.48

