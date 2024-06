Cât de strictă este Monica Davidescu cu fiica ei și a lui Aurelian Temișan: „Dacă vrea neapărat o cremă îi spun că nu este bine pentru pielea ei” De ce anume nu o poate feri: „Îmi doresc să o protejez!”

Se spune că un copil face ce face și părintele, nu doar ce spune. Pe premiza asta merg și Monica Davidescu și Aurelian Temișan care își educă fiica într-un mod plăcut, dar totodată riguros. Actrița susține că și-a format un stil de viață sănătos, iar în acest fel își influențează și fetița, care are 13 ani, să o urmeze. Numai că, această strategie nu dă roade de fiecare dată. Soția lui Aurelian Temișan a vorbit într-un interviu CANCAN.RO sincer și deschis despre ce greșeli a făcut fetița lor, dar și de ce nu îi impune regulile pe care le urmează ea.

Monica Davidescu și-a făcut prezența la un eveniment care avea ca scop informarea asupra unui stil de viață sănătos. Astfel, nu am putut rata ocazia să vorbim cu actrița despre ce consideră ea că reprezintă un astfel de stil de viață, dar și cum își ferește fiica adolescentă de tentațiile de la tot pasul.

De ce nu o poate proteja Monica Davidescu pe fiica ei și a lui Aurelian Temișan

CANCAN.RO: Mă bucur să ne întâlnim la o gală specială, în care se pune accent pe sănătate și vreau să îmi spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră un stil de viață sănătos!

Monica Davidescu: În primul rând, să-ți asculți corpul, să mănânci cu măsură, să faci exerciții fizice și cred că înseamnă foarte mult să faci ceea ce-ți place.

CANCAN.RO: Îi induceți Dorei un stil de viață sănătos? Să facă sport, să aibă o alimentație corespunzătoare pentru vârsta ei?

Monica Davidescu: Îi sugerez. Vede cum fac eu, mă vede că mă așez pe salteluță zilnic sau la două zile. Dacă mă vede că stau la televizor la film, mă întreabă cum de nu fac exerciții. Îi arăt că este mult mai bine să fii sănătos, să-ți asculți corpul. Ea face parte dintr-o altă generație. Este o generație care nu ia lucrurile pe care le fac părinții drept bune. Trebuie să își facă și ea încercările ei, experimentele ei, greșelile ei și mi se pare normal. Eu chiar îi îndemn pe copii să greșească acum cât sunt copii pentru că sunt greșeli mici pe care le pot îndrepta. Și dacă ei nu-și fac experiența lor, nu au cum să știe. De aceea, dacă fetița mea vrea neapărat o cremă pe care ea a văzut-o undeva, iar eu îi spun că nu este bine pentru pielea ei. Dar hai să experimentăm, este pur și simplu alegerea ta. Bineînțeles că a ales și bine, dar a mai și greșit. Și atunci trebuie să repare greșeala și este puțin mai greu, însă are nevoie să-și facă această experiență.

CANCAN.RO: Să înțeleg că nu sunteți un părinte hiperprotectiv. Nu vă țineți copilul într-un bol de sticlă?

Monica Davidescu: Nu am cum să o țin într-un bol de sticlă când trăim în societatea în care trăim. Îmi doresc să o țin tot timpul protejată, dar cred că o protejez mai bine dacă o învăț să se protejeze.

Care este ajutorul de nădejde al Monicăi Davidescu în perioadele dificile

CANCAN.RO: Vi s-a întâmplat să vă epuizați din cauza faptului că ați avut foarte mult de lucru? Și cum vă puneți pe picioare?

Monica Davidescu: Mi s-a întâmplat să fiu pe zero cu bateriile. Dar, în momentul în care îți planifici lucrurile, îți planifici și energia. De obicei la finalul lucrurilor pe care le am de făcut, îmi planific o vacanță. Fie merg la mine acasă, la surorile mele, la Breaza sau Câmpina. Aerul, locul și mâncarea bio, mă refac instant. Altădată mi-am luat o vacanță sau am apelat la suplimente naturale, de multe ori. De altfel nu stau fără suplimente naturale.

CANCAN.RO: Vi s-a întâmplat vreodată să plecați singură într-o vacanță în care să plecați singură? Să vă oferiți timp doar pentru dumneavoastră?

Monica Davidescu: Nu îmi place să merg singură în vacanțe, am fost cu familia, cu o prietenă sau colegi, mereu am fost cu cineva și dacă mi-am căutat partea mea de relaxare singură, întotdeauna am avut un prieten imaginar, adică o carte.

