Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma a fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți

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Actorul Cuzin Toma, cunoscut publicului pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, se afla în centrul unui nou incident rutier petrecut în județul Teleorman. Totul după ce s-a urcat la volan aflat sub influența unor substanțe interzise, după cum arată rezultatele aparatului DrugTest.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta ar fi fost implicat într-un accident produs în comuna Peretu, iar ulterior a fost reținut de polițiști.

Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma a fost reținut

Conform datelor comunicate de oamenii legii, evenimentul rutier a avut loc pe 12 octombrie 2026, în jurul orei 18:45. Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident soldat exclusiv cu pagube materiale, pe raza comunei Peretu, județul Teleorman.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman.

În fapt, în timp ce un bărbat de 49 de ani conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, au transmis reprezentanții Poliției.

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Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți

Deși în comunicatul oficial nu este menționat numele persoanei vizate, în mediul online s-a vehiculat că ar fi vorba despre Cuzin Toma. În urma informațiilor apărute, postul PRO TV a oferit un punct de vedere referitor la situație.

„Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au declarat reprezentanții PRO TV, pentru Libertatea.

Nu este pentru prima dată când numele actorului apare în contextul unor probleme legate de legislația rutieră. În anul 2022, Cuzin Toma a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru fapte comise în 2018, după ce a fost depistat la volan fără permis și, potrivit dosarului, sub influența alcoolului și a unor substanțe interzise. După îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanță pe perioada termenului de supraveghere, acesta a evitat executarea unei pedepse privative de libertate.

La momentul respectiv, actorul a respins acuzațiile privind consumul de alcool și droguri.

„Nu am băut, nu am consumat droguri”, declara el într-o intervenție televizată.

De asemenea, în anul 2023, actorul a fost oprit de polițiști în București, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că figura cu permisul de conducere suspendat.

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