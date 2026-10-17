Olivia Steer a câștigat definitiv procesul cu autoritățile locale din județul Satu Mare. Decizia judecătorilor

Olivia Steer, fosta soție a lui Andi Moisecu, și rudele acesteia s-au luptat timp de șapte ani cu autoritățile localității Căuaș, din județul Satu Mare. În urmă cu două săptămâni, instanța a luat decizia definitivă, astfel că acum, angajații primăriei sunt nevoiți să îi ofere Oliviei o moștenire impresionantă.

După șapte ani de procese și termene, magistrații au decis, printr-o hotărâre definitivă, să ofere Oliviei Steer și celor trei rude implicate un teren de 25,8 hectare, pe raza localității Căuaș.

„Respingere apel. Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate apelurile. Respinge ca inadmisibil apelul incident. Respinge ca neîntemeiată cererea apelanţilor S.E. şi S.L.A. de acordare a cheltuielilor de judecată. Definitivă.

Document: Hotarâre 428/2026 30.09.2026”, a decis instanța.

Olivia Steer a câștigat definitiv procesul cu autoritățile locale din județul Satu Mare

Procesul în care a fost implicată Olivia Steer nu a fost deloc unul ușor. Vedeta și cele trei rude s-au confruntat cu afirmații neașteptate. Ani la rând, autoritățile locale Căuaș, din județul Satu Mare, au susținut că nu dețin, fizic, o asemenea suprafață. De asemenea, pentru ca instanța să se convingă de cele spuse, au chemat în fața oficialilor și niște experți care să le confirme acest fapt.

Chiar și așa, instanța nu a fost de acord, iar acum, potrivit hotărârii definitive, angajații primăriei sunt nevoiți să facă rost de 25,8 hectare, pe care trebuie să le ofere, în natură, fostei partenere a lui Andi Moisescu. Olivia Steer obține astfel, o victorie absolută.

„Admite plângerea formulată și precizată de petenții S. ELENA, MOISESCU OLIVIA FELICIA și S. ALEXANDRU, în contradictoriu cu intimatele … Obligă intimata Comisia locală Căuaş pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor la întocmirea documentaţiei necesare și punerea în posesie în natură pentru suprafaţa totală de 25,8 ha teren arabil, pe un amplasament aflat în rezerva Comisiei locale Căuaș pentru A. Felicia, S. Elena si Moisescu Olivia Veturia; Obligă intimata Comisia locală Căuaş pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor să înainteze documentaţia necesară pentru punerea în posesie în natură pentru suprafaţa totală de 25,8 ha teren intimatei Comisia judeţeană Satu Mare pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în vederea emiterii titlului de proprietate pe numele beneficiarilor, pentru suprafaţa de 25,8 ha teren”, arată hotărârea.

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