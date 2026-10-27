„Îmi cresc propria cărămidă”. Hobby-ul surprinzător care a cucerit milioane de tineri din China

„Îmi cresc propria cărămidă”. Hobby-ul surprinzător care a cucerit milioane de tineri din China
Hobby-ul care a cucerit tinerii din China /Foto: Pexels
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Un fenomen bizar ia amploare în China. Tinerii adulți care caută o metodă de relaxare ieftină și fără efort și care refuză să își întemeieze o familie sau să adopte animale de companie au găsit un nou hobby: cresc cărămizi. Fenomenul a luat naștere pe rețelele sociale și noul hobby pare că i-a cucerit pe tinerii din China. Ce presupune creșterea unei cărămizi?

Fenomenul în care tinerii din China „adoptă” și „cresc” cărămizi este o tendință virală pe rețelele sociale, în care aceștia îngrijesc o simplă cărămidă ca pe un animal de companie sau un bebeluș. În China, mulți tineri aleg să renunțe la goana permanentă după succes și adoptă filosofia „lying flat”, care presupune un stil de viață cu efort și stres reduse. Dorința de a găsi un sens în viață prin activități care presupun un efort minim a contribuit la apariția acestui hobby bizar.

Cum un copil sau un animal de companie presupun efort și bani, tinerii au găsit o metodă care să le aducă aceeași satisfacție, dar investiția să fie minimă. Creșterea „bebelușilor din cărămizi” este mai simplă decât îngrijirea plantelor de apartament.

Mai exact, cei care „adoptă” o cărămidă nu au de făcut prea multe lucruri. Trebuie doar să stropească de câteva ori pe zi cu apă cărămida, iar mai apoi să aștepte ca sporii de mușchi prezenți în atmosferă să se fixeze pe suprafața cărămizii și să înceapă să crească.

Mai mult, dacă uiți să uzi cărămida pentru câteva zile, asta nu înseamnă că „proiectul” este ruinat. Atunci când cărămizile nu sunt udate, mușchiul de pe ele intră într-o stare de repaus. Iar când proprietarii își amintesc să le ude, vegetația revine la normal.

Tinerii din China „cresc” cărămizi /Foto: Pexels

Creșterea cărămizilor, tot mai populară în China

Acest nou hobby se bucură de o popularitate uriașă în China. Un hashtag asociat fenomenului a adunat peste cinci milioane de vizualizări pe platforma chineză de socializare Weibo. Unul dintre cei care a „adoptat” o cărămidă a declarat pentru presa chineză că acest hobby îi oferă „un sentiment de împlinire comparabil cu finalizarea unui proiect pe termen lung”. Potrivit tinerilor, creșterea unei cărămizi oferă o companie emoțională cu consum zero de energie.

„Prietenii m-au întrebat dacă mi-am pierdut mințile. Le-am spus că nu, doar că am început să cresc o cărămidă.

O cărămidă îmi oferă un sentiment de siguranță care pare mult mai stabil decât multe relații. Psihologii numesc acest lucru «companie emoțională cu consum zero de energie». Îți satisface nevoia de companie fără să îți ceară să oferi iubire în schimb”, a scris un utilizator al platformei Xiaohongshu, asemănătoare Instagramului.

„Nu trebuie să producă nimic, nu are indicatori de performanță de îndeplinit, nu trebuie să o implor să înflorească și nici să îi compar creșterea cu a altora”, a mai scris în mediul online un alt „părinte” al unei cărămizi.

Tinerii din China resping tot mai des așteptările tradiționale ale societății, precum întemeierea unei familii, creșterea copiilor și munca îndelungată în locuri de muncă solicitante. Aceștia aleg în număr tot mai mare să renunțe la goana permanentă după succes și adoptă filosofia „lying flat”, care presupune un stil de viață cu efort și stres reduse. Iar „creșterea” cărămizilor se potrivește perfect acestui stil de viață

 

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