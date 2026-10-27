Oana și Vlad Gherman și-au renovat apartamentul, dar au avut parte de o surpriză incredibilă. Ce au găsit în perete

Oana și Vlad Gherman și-au renovat apartamentul, dar au avut parte de o surpriză incredibilă. Ce au găsit în perete
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Vlad și Oana Gherman/ sursa foto: social media
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Oana și Vlad Gherman au început o nouă etapă. După o lungă perioadă au reușit să își cumpere propria locuință. Actorii au început procesul de renovare și amenajare, însă au avut parte de o surpriză neplăcută. Aceștia speră ca planurile să nu le fie date peste cap.

Oana și Vlad traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. La doi ani de la nuntă, au renunțat la chirie și au cumpărat propria casă. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip special pe care vi l-am prezentat deja (VEZI AICI). Numai că nici bine nu s-au apucat de amenajare că deja au întâmpinat probleme. Actorul a găsit mucegai, rugină pe robineți și o pungă de excremente zidită în perete. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vlad Gherman/ sursa foto: social media

Vlad Gherman/ sursa foto: social media

Oana și Vlad Gherman, probleme cu noul apartament

Deși au început noul capitol încrezători, atunci când au ajuns pe șantier au avut parte de o surpriză incredibilă. Actorul a început pe pagina sa de Instagram o serie de videoclipuri în care prezintă procesul de renovare, iar încă de la primul episod a descoperit probleme la noul apartament.

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Vlad a povestit cum a găsit mucegai, rugină pe robineți și punga de fecale. El și partenera sa au fost șocați de descoperirea pe care au făcut-o, precizând că nu se așteptau la așa ceva. În plus, acesta a mărturisit că a avut prieteni alături, ceea ce a făcut să treacă mai ușor peste experiența neplăcută.

„Am luat apartamentul cu finisajele puse, pentru că… nu exista altă variantă, oricum. Că îți plăceau, că nu, ei tot le puneau. Oana și cu mine ne-am dorit să facem din această primă casă a noastră una de care să ne bucurăm ani buni și nu am vrut să avem nici măcar o cameră neamenajată așa cum visam noi. Prin urmare… am dărâmat tot ce se putea și mare ne-a fost mirarea când am văzut atâtea nereguli pe metru pătrat. Știm, nu există apartamentul perfect, nici pe departe, există vicii ascunse peste tot, dar…(n.r. excremente) în pungă, zidite în perete? Serios? Trecând (cu greu) peste acest aspect, vreau să mărturisesc că a fost pentru prima dată când am interpretat rolul de meșter în viața reală și… mi-a plăcut. Am avut prieteni aproape care m-au ajutat și am avut motivația apartamentului nostru, pe care abia așteptam să îl terminăm. Mai e mult până departe. Vă ținem la curent”, a transmis Vlad Gherman, pe Instagram.

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Oana și Vlad Gherman au „înghețat”. Oare ce le-a arătat?!

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