După o lungă așteptare, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut marele pas: „Avem locul nostru”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Actorii au reușit, după mult timp, să își cumpere propria casă. Cei doi au împărtășit momentul cu urmăritorii lor, iar acum sunt gata să amenajeze locul care va deveni pentru ei „acasă”.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au devenit soț și soție în anul 2024. După o lungă perioadă de așteptare, planetele s-au aliniat pentru ei, iar acum încep o nouă etapă din viața lor. Cei doi au reușit să își cumpere o casă în care se vor muta anul viitor. Actorul a dat vestea prin intermediul unui videoclip special. Entuziasmați și plini de bucurie, cei doi au anunțat că sunt pregătiți să amenajeze locuința după bunul plac. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut marele pas

Povestea lor de dragoste a început în 2021, într-un moment în care amândoi treceau printr-o despărțire. Cei doi s-au apropiat din ce în ce mai mult și și-au dat seama că au o conexiune specială. În anul 2024, s-au căsătorit și pare că le merge mai bine ca niciodată. La doi ani după nuntă, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut marele pas și au reușit să își cumpere propria casă.

Aceștia s-au filmat într-un cadru intim, din locuința momentan goală, dar cu zâmbetele pe buze. Actorul a scris și un mesaj emoționant prin care anunța că urmează procesul de amenajare, iar în câteva luni, cel mai probabil anul viitor vor putea să se mute în locul care a devenit pentru ei „acasă”.

”Deschidem larg uşile către un nou capitol. După o lungă așteptare, se întâmplă, avem locul nostru, începem amenajarea și de-abia așteptăm să ne mutăm acolo unde în câteva luni va fi “acasă” ”, a scris Vlad Gherman, pe rețelele de socializare.

Cristina Ciobănașu a apreciat anunțul

Deși s-au despărțit după nouă ani de relație, pare că au îngropat securea. Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman și-au văzut fiecare de drumul său, însă activitatea profesională i-a ținut în contact.

Aceștia au mărturisit de-a lungul timpului că încă vorbesc și colaborează împreună, iar acum încă o dovadă că se înțeleg chiar de minune este că actrița a apreciat momentul și anunțul pe care l-a făcut fostul partener cu privire la noua etapă din viața sa.

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