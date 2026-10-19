De ce nu și-a refăcut Nicola viața. Divorțul de acum 20 de ani i-a schimbat definitiv existența: „Nu mă interesează”

După ani de zile de carieră și de oameni plini de prejudecăți, Nicola ne explică, cu umor, cam ce-ar trebui să facă femeia trecută de 50 de ani, după mentalitatea învechită. Un om sincer, celebra cântăreață mărturisește că „dacă Dumnezeu vede că tu nu-ți înveți lecția ți-o tot repetă, până o înveți”, iar ea a repetat câteva. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nicola ne spune de ce, după 20 de ani de la divorț, nu s-a mai recăsătorit și este fermă când declară că va cânta atâta timp cât Dumnezeu o ține și scena o vrea.

Un artist trece și prin bune, dar și prin foarte rele, iar Nicola își aduce aminte cum a trebuit să urce pe scenă, a doua zi după ce și-a înmormântat mama și nimeni nu a știut nimic. Și-a dorit să cânte de când avea doar 4 ani și este unul dintre puținii artiști care consideră că, iubind ceea ce face, nu s-a pus vreodată problema sacrificiului pentru carieră. Aproape de 58 de ani, celebra artistă ne spune că se simte că la 25, dar alți 25 pentru că, în tinerețe, nu ar fi avut curajul să facă ce face azi. Frică apărută o dată cu trecerea anilor nu a speriat-o pe Nicola și „asta a fost provocarea mea cea mai mare, să stârpesc această frică”.

CANCAN.RO: Ai o vârstă la care majoritatea femeilor sunt bunicuțe, liniștite, la ele acasă. Tu ești cA o adolescentă, faci sport, te dai cu rolele. Cum reușești?

Nicola: Simplu. Sunt învățată de la 6 ani să fac sport și mi-a intrat în sânge. Îmi place și iubesc sportul. Mă dau cu rolele, pe gheață, alerg și fac exerciții, mă mai duc la Zumba și altele. Când copilul e educat de mic să facă sport, se disciplinează. Bine, niciodată nu e prea târziu, dar e bine să faci de mic. Și încă un amănunt important, mă trag din familie de sportivi de performanță.

CANCAN.RO: Copiii ți-au moștenit pasiunea asta pentru sport?

Nicola: Da, fii-miu cel mare cu fotbalul și cel mic polivalent, foarte talentat pe zăpadă.

CANCAN.RO: Ce mănânci, în mod regulat, ca să te menții?

Nicola: Mănânc mâncăruri gătite, mai ușoare. În general eu mi le fac.

CANCAN.RO: Există alimente la care ai renunțat definitiv? Dar vreun viciu alimentar ai?

Nicola: Pot spune că am renunțat la gluten, dar nu definitiv, am mai încălcat regula. Viciu alimentar? Cozonacul unguresc făcut de soacra prietenei mele. Of, Doamne, e așa de bun. Noroc că face doar de Paste și Crăciun.

CANCAN.RO: De 20 de ani ai divorțat și, spre deosebire de multe dintre colegele tale, nu ți-ai refăcut viața. E prea târziu sau nu prea merită nimeni atenția ta?

Nicola: Răspunsul e simplu: nu e my soulmate, nu mă interesează.

CANCAN.RO:Anii au trecut, vremurile s-au schimbat. Ai rămas, în continuare, confidenta copiilor tăi?

Nicola:Păi nu cred că-mi mai spun tot. S-au mărit și ei.

CANCAN.RO: Ai 4 nepoți. Cât de des reușești să-i vezi?

Nicola:Da, am 4 nepoți pe care îi iubesc mult, dar pe care îi văd când se poate.

CANCAN.RO: Cum e bunicuța Nicola? Bănuiesc că-i alergi peste tot.

Nicola: Păi eu degeaba mă antrenez? Serios acum, da, pot să alerg, cu și după ei. Putem patina împreună, ceea ce am și făcut când am fost la pationar.

Nicola a înfruntat prejudecățile: „Trebuie să stai dracului acasă, cu alte cuvinte”

CANCAN.RO: Meseria de artist nu e una ușoară. Te-au deranjat prejudecățile?

Nicola: Există un milion de prejudecăți de care m-am lovit, aici. Și, mai nou, s-a umplut internetul de hate, frustrări și alte sentimente d-astea ‘drăguțe’. Români împotriva românilor. Nu prea înțeleg asta. Ori de câte ori mă îmbrac în roz…eteee, pentru că îmi place, pot și vreau. Sau altă nebunie: trebuie să fii piele și os, dar când apare JLo cu posteriorul ei generos, e cool. Unele își bagă silicoane în fese, altele că de ce au fundul mare. Zii tu, cine să le înțeleagă. Și ce crezi, tot de la femeie vine hate-ul. Dar eu îmi văd de ale mele, că e cel mai bine.

Am mai auzit-o pe aia că de la o vârstă ar trebui să stai la cratiță, să vezi de nepoți, să te îmbraci în culori închise. N-ai voie să te plimbi, asta în viziunea celor cu prejudecăți și mentalitate învechită. Trebuie să stai dracului acasă, cu alte cuvinte (râde, n.red.).Să nu mai faci nimic pentru că femeia, după o vârstă, gata. Eu am învățat să nu mai plec urecehea la spusele altora. De foarte mulți ani am învățat asta. Pe unde am mai ieșit din țară am încercat să învăț de la oamenii aia care au trăit și au fost educați în altă mentalitate. Eu sunt mai liberă, vreau să fac multe și, dacă vreau să fac, păi chiar să le fac.

Nicola a perseverat: „Dacă Dumnezeu vede că tu nu-ți înveți lecția ți-o tot repetă, până o înveți”

CANCAN.RO: Viața ți-a dat multe lecții. Care a fost cea mai grea?

Nicola: Nu știu…au fost multe lecții care au fost grele. În primul rând mi-am pierdut trei persoane foarte dragi, mama, sora-mea și tata. Una a fost mai gravă decât cealaltă. Sunt pierderi mari astea. De fapt, lecțiile de viață le-am început de când eram mică. Dacă Dumnezeu vede că tu nu-ți înveți lecția ți-o tot repetă, până o înveți. Mi-au fost repetate niște lecții, ca să mai învăț din ele (râde, n.red.).

CANCAN.RO: De câte ori, în viață, a trebuit să te prefaci că ești fericită, că totul e bine?

Nicola: Tu, ca artist, când ești pe scenă și ești privită de publicul care habar nu are că tu poate ai trecut prin niște momente dificile, trebuie să le zâmbești, să-i binedispui. Să le transmiți energie frumoasă. Ei vin la spectacol și nu au habar că ai avut momente rele. Eu am cântat a doua zi după ce am înmormântat-o pe mama și nu a știut absolut nimeni din public. Aveam un contract, trebuia să îl onorez și au mai fost situații de genul asta. Trebuia să zâmbesc cu toate că, în spate, se intamplau lucruri mai puțin frumoase. De aia nu oricine poate să fie în față, pe scenă. Că noi ne ducem pe scenă să binedispunem publicul nu să ne văicărim acolo că s-au întâmplat diverse.

Nicola este sinceră: „Nu consider că mă sacrific făcând asta”

CANCAN.RO: Ai o profesie unde a trebuit să faci multe sacrificii. Care simți că a fost cel mai mare?

Nicola: Eu mi-m dorit să cant de când aveam 4 ani. Asta am vrut, asta mi-a plăcut. Îmi place mult. Nu consider că mă sacrific făcând asta. La un moment dat am avut copiii mici și nu stăteam suficient timp cu ei, nu eram mamă full time. Nopți nedormite, dar mie îmi plăcea să caât, să umblu, să fiu dintr-un loc în altul. Era obositor, dar îmi plăcea și-mi place foarte mult. Când iubești ceea ce faci este extraordinar de bine.

Nicola recunoaște: „Asta a fost provocarea mea cea mai mare, să stârpesc această frică”

CANCAN.RO: În curând împlinești 58 de ani. Care a fost, din punctul tău de vedere, cea mai grea provocare a acestor ani?

Nicola: Și vârsta asta e așa, o prejudecată. Contează foarte mult cum te simți. Poți avea 30 de ani șo să te simți ca la 60. Ști câte cazuri am văzut de genul? O să zici că blufez, dar eu mă simt ca la 25 de ani. Pe lângă faptul că am căpătat experiență, gândirea mea a altfel, datorită experiențelor vieții și pot să spun cu mâna pe inimă că pot face lucruri pe care la 25 de ani nu le făceam. Inclusiv în ale sportului și vorbesc la modul cel mai serios. Poate am mai mult curaj acum. Cică cu cât înaintezi în vârstă se dezvoltă o frică. Am avut și eu genul ăla de frică și cred că asta a fost provocarea mea cea mai mare, să stârpesc această frică. Pas cu pas. Lucrez cu mine să se ducă din fricile alea pe care le acumulezi de-a lungul vieții.

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai urât?

Nicola:Cel mai bun moment din carieră va veni, încă nu l-am trăit (râde, n.red.). Eu așa gândesc. Iar cel mai rău…nu știu…ca artist mai ai și eșecuri, dar eu am trecut peste ele. Mai dau delete din creier, nu mă impedic în eșecuri. Cred că se vede că sunt Scorpion.

CANCAN.RO: Cât simți că mai poți și mai vrei să fii în slujba oamenilor?

Nicola: Eu vreau să cânt ….mult timp, până când o să vrea Dumnezeu (râde, n.red). Eu mă simt foarte în forță acum. Vreau să cânt foarte mult timp și vreau să fiu lăsată să fac acest lucru aici, pentru că de câteva ori, sincer, am simțit că nu mai sunt binevenită. Și mă gândeam să plec, după care îmi reveneam. Nu contează unde, eu vreau să cânt. Adică contează unde, pe scenă, nu în baie (râde, n.red.). Consider că sunt făcută pentru scenă, că pot, că mi-a dat Dumnezeu o voce deosebită și Îi mulțumesc pentru asta. Vreau să cânt mult timp de acum încolo.

Citește și: Nicola a jucat fotbal! Dezvăluiri uimitoare la ALTCEVA cu Adrian Artene, despre porecla pe care a primit-o: „Pentru mine…”

Nicola a divorțat, dar nu a încetat să creadă în iubire. Dezvăluiri în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”