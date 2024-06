Nicola, acuzații dure! Scandalul cu Babasha la concertul Coldplay a fost premeditat?!

Au trecut două săptămâni de la concertul Coldplay din București, unde Babasha a fost huiduit după ce a fost invitat de Chris Martin să urce pe scenă. Controversele nu s-au încheiat însă. Opiniile rămân împărțite cu privire la autenticitatea momentului, iar Nicola nu a ezitat să își exprime punctul de vedere despre scandalul care l-a adus în centrul atenției pe tânărul cântăreț.

După ce Mihai Morar și Corina Bud s-au declarat dezamăgiți de faptul că trupa Coldplay l-a invitat pe Babasha să cânte la concertul lor, Nicola s-a alăturat și ea celor care nu au fost de acord cu decizia artiștilor internaționali.

Nicola lansează acuzații dure la două săptămâni de la incidentul Coldplay. Ce spune artista despre Babasha

Cunoscuta cântăreață a subliniat că nu are nimic personal împotriva lui Babasha, dar este convinsă că huiduielile nu au fost întâmplătoare și că întregul moment a fost planificat de echipa de management a lui Babasha pentru a-l face celebru peste noapte.

„Măi, n-am nimic cu băiatul ăla! Am înțeles că este student la Conservator, iar asta înseamnă că a fost cumva coleg cu copiii mei. Eu știu ce e la Conservator, oamenii acolo sunt foarte ok. Nu am nimic cu el personal, însă mi s-a părut foarte neinspirat acel moment. Nici n-am înțeles… Eu n-am fost la concert. Mi-aș fi dorit să mă duc, dar nu am mai prins bilete încă de anul trecut. Mi-am dorit să fac rost măcar de o invitație. Nu mai erau, clar. Nu am găsit nimic.

Eu sunt fană Coldplay, să știi! Per total, mi s-a părut foarte neinspirat momentul, dar mă gândesc așa, că managementul lui o fi făcut vreo fază tocmai ca el să iasă în evidență, lumea să arunce în el cu pietre, știi? El deodată să răsară și să fie arhi-supercunoscut”, a declarat Nicola, pentru fanatik.ro.

Nicola susține că Babasha nu era atât de cunoscut cum se sugera. Ea, care petrece mult timp pe rețelele sociale, nu a auzit de el până la concertul Coldplay.

„El nu era cunoscut. Eu sunt tiktokăreață. Eu știam că ăștia care sunt printre primii în trend în YouTube sunt Smiley, Andra… Andra a și luat un premiu dat de YouTube, nu mai țin minte pentru ce l-a luat. În niciun caz Babasha nu era numărul unu pe YouTube. Nu am nimic cu el, să-și facă treaba omul, nu e felia mea, nu mă deranjează cu nimic.

A fost total neinspirat și s-a creat acel moment urât unde s-a pierdut conexiunea între Coldplay și public. Până atunci, Coldplay și publicul erau conectați 100%. Ei, din momentul ăla, s-au deconectat”, a mai spus fosta reprezentantă a României la Eurovision.

Artista neagă acuzațiile rasiste apărute după concertul Coldplay