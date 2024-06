Ce tarif are Babasha pentru un eveniment. Cât cere pentru o oră de cântat, după ce a fost huiduit la concertul Coldplay

Babasha a devenit unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele în ultima perioadă. După scandalul de la Coldplay din urmă cu aproape 2 săptămâni, artistul a început să fie din ce în ce mai căutat pentru concerte și evenimente. Iată cât cere Babasha pentru a cânta o oră la un eveniment!

Babasha, artistul din România cunoscut nu doar pentru muzica sa, ci și pentru scandalul mediatic declanșat de apariția sa alături de trupa Coldplay pe Arena Națională din București, își valorizează munca, ceea ce îl determină să solicite prețuri ridicate pentru aparițiile la evenimente private.

În urmă cu puțin timp, pe rețelele sociale a devenit virală conversația dintre un tânăr care își organizează majoratul și managerul lui Babasha. Tânărul a dorit să afle prețul pe care artistul îl cere pentru a cânta la evenimentul său special.

Cu o voce distinctivă și melodii de succes, Babasha a urcat rapid în topurile celor mai ascultați cântăreți de manele. Recent, un adolescent care se pregătește să împlinească 18 ani și-ar fi dorit să-l aibă pe Babasha cântăreț la petrecerea de majorat, care va avea loc într-o vilă privată din zona Otopeni.

Ce tarif are Babasha pentru un eveniment. Prețul pentru o oră de cântat

Din nefericire, adolescentul nu a putut să ajungă la un acord, deoarece oferta primită nu i s-a părut avantajoasă deloc. Conform schimbului de mesaje dintre tânăr și impresarul manelistului, tarifele lui Babasha sunt următoarele: 3800 de euro plus TVA pentru o oră, 4500 de euro plus TVA pentru două ore și 6000 de euro plus TVA pentru trei ore.

Babasha a interpretat momentul surpriză în timpul concertului trupei Coldplay de la București, dar reacția publicului nu a fost una favorabilă. După ce a fost huiduit în prima seară, în cea de-a doua seară a primit un tratament mai prietenos.

Babasha nu se aștepta să mai fie chemat și în a doua seară de concert de Coldplay

În urma acestor evenimente, artistul în vârstă de 22 de ani a fost invitat să participe în podcastul lui Damian Drăghici, unde a făcut unele dezvăluiri neașteptate.

„Te-ai gândit că te mai invită Chris a doua zi sau nu?”, l-a întrebat Damian Drăghici.

„Nu, nu. Tocmai de asta nici nu am dormit pentru că nu mă așteptam să mai fiu invitat (n.r.: a doua zi, pe 13 iunie). Nu am dormit și am stat toată seară să citesc și mai spun că este vorba de rasă pentru că nu aveți idee câte mesaje am primit în privat despre pielea mea și despre faptul că sunt țigan, să mă duc la mine în India și tot felul de de-astea, chestii cu care m-am mai întâlnit chiar și la liceu, chiar și în școala gimnazială, chiar și la facultate, la Conservator, în viața de zi cu zi, cărora știu să le fac față și le fac față râzând pentru că nu mă interesează deși sunt mândru că sunt țigan și îmi place foarte mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt eu, personajul ăsta”, a declarat Vlad Babasha.

