Ce i-a transmis Babasha Corinei Bud, după ce artista l-a criticat pentru episodul Coldplay: „Dumnezeu are grijă de toată lumea”

Corina Bud a avut o reacție tranșantă, după ce l-a văzut pe Babasha pe scenă la concertul Coldplay. Cunoscuta cântăreață a răbufnit în mediul online și a aruncat câteva săgeți către tânărul artist, fără să se gândească la faptul că se va alege cu o mulțime de critici. După zile bune de la evenimentul trupei britanice, artista a transmis un mesaj public, care a stârnit numeroase controverse. Pentru ca solista să nu mai fie judecată pentru acel episod, Babasha a ținut să spună câteva lucruri, în mediul online.

Babasha a dorit să le transmită un mesaj fanilor lui, pentru ca situația controversată de la concertul Coldplay să ia sfârșit. Tânărul de 22 de ani i-a rugat pe toți să nu-i mai adreseze Corinei Bud vorbele grele, pentru că „Dumnezeu are grijă de toată lumea”. Cântăreața a avut o reacție tranșantă la adresa lui, după ce a văzut momentul de la Arena Națională, când manelistul a urcat pe scenă alături de Coldplay. Au urmat apoi numeroase critici la adresa vedetei, iar la câteva zile de la eveniment, aceasta a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare (DETALII AICI)

Pentru că fanii au continuat să arunce vorbe grele la adresa cântăreței, Babasha a intervenit. Cântărețul le-a cerut tuturor să fie mai buni și să lase karma să-și facă treaba. Mai mult decât atât, manelistul a precizat că nu poate avea vreo legătură cu Corina Bud vreodată, acesta fiind și motivul pentru care nu are de ce s-o ierte. A dat de înțeles că artista îi este indiferentă ca persoană și i-a îndemnat pe toți să nu-i mai adreseze jigniri și să depășească momentul.

„Fraților, vreau și eu să vorbesc cu voi și chiar vreau să îmi oferiți atenție. Pentru toți cei care cred că îmi fac bine făcând rău altor persoane, să știți că nu este deloc așa și mă refer strict la Corina. Pe mine nu mă interesează ce a zis femeia aia, nu am nimic cu ea, nu este datoria mea să înțeleg ce are ea pe suflet, e treaba ei. Doar că dacă noi răspundem cu rău la rău însemnă că se pierde tot mesajul pe care am încercat să-l fac cu cei de la Coldplay.

Nu putem să vorbim la un concert despre pace, iubire și după aia să intrăm cu picioarele în viața femeii ăleia. Ce a făcut este treaba ei, karma ei, viața ei, noi nu trebuie să facem noi dreptate, are Dumnezeu grijă de toată lumea. În schimb, v-aș ruga din toată inima să o lăsați în pace și să nu o mai agresați. De iertat nu am de ce să o iert, este pur și simplu o femeie cu care n-am să pot să fiu prieten niciodată, e o chestie de principiu, dar nu am nicio chestie cu ea, niciun fel de răutate.

Știu că poate mulți vă luați de ea nu pentru că vreți să-mi luați mie apărarea, ci din cauză că v-a durut și pe voi gestul ei, dar repet, nu are niciun sens. Pentru mine Corina Bud nu e un subiect atât de important încât să fiu supărat, indiferent de ce ar mai zice de acum încolo.(…) Nu e bine, fraților. Dacă ea a încercat să facă ceva rău luându-mă la mișto, noi să facem exact același lucru…Dar noi trebuie să răspundem cu bine la rău, așa că lăsați-o în pace. Dacă nu aveți o vorbă buna de spus femeii, lăsați-o în pace, vă rog tare mult”, a ținut să spună Babasha, în mediul online.