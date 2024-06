Corina Bud i-a cerut scuze lui Babasha! Mesajul transmis după ce a fost pusă la zid: ”Reporteriță cringe”

Corina Bud a fost aspru judecată pe internet, după ce a avut o reacție dură atunci când l-a văzut pe Babasha, pe scena de la Coldplay. Cântăreața nu s-a putut abține, iar la scurt timp după momentul controversat, a spus tot ce gândește pe rețelele de socializare. Nu s-a așteptat o clipă că se va alege cu o mulțime de vorbe grele pentru că nu a privit cu ochi buni decizia trupei britanice de a-l alege pe tânărul manelist, pentru un moment special pe scena de la Arena Națională. Ce a putut să spună acum, la câteva zile de când a răbufnit în văzul tuturor?

Corina Bud i-a lăsat pe toți mască, după ce a postat un mesaj în mediul online la câteva zile de când și-a dat cu părerea despre apariția lui Babasha la concertul Coldplay. Cântăreața nu s-a bucurat să vadă un astfel de moment la evenimentul, pentru care scosese bani frumoși din buzunar. Dezamăgită de alegerea trupei britanice, de a-l invita pe tânărul manelist pe scenă, cântăreața a reacționat dur pe internet, fapt pentru care s-a ales cu o serie de vorbe grele.

Pentru că zile la rând nu a avut nicio reacție, artista a decis să spună lucrurilor pe nume. Printre altele, a recunoscut că a purtat o discuție cu Babasha, mărturisind că l-a rănit în momentul în care a spus tot ce crede în văzul lumii. Solista a punctat faptul că nu a existat nicio urmă de rasism în reacția ei, când a auzit maneaua virală a lui Babasha, pe scenă la Coldplay.

Vedeta a dezvăluit că în acele momente a dezaprobat momentul de la Coldplay, nicidecum persoana care a urcat pe scenă, adică Babasha. Corina Bud a mărturisit că și-a cerut scuze în fața tânărului, pentru că l-a rănit prin vorbele ei dure.

„Publicul are mereu dreptate și au huiduit toți un moment, sentimentul că ne este ceva impus, că suntem păcăliți. Babasha este un artist tare, are sistem de suport și știe la fel de bine ca toți din industrie care am trecut prin multe huiduieli, că oricare ar fi riscul, te urci pe scenă și îți ții momentul până la capăt. Asta e meseria noastră, face parte din job să fii adulat sau huiduit și bravo lui că a demonstrat că are încredere în arta lui și că face față.

Dar în dialogul ăsta artist-public, care nu e dictatură, ci e cel mai cool spațiu al libertății, fiecare trebuie să își facă treaba și să se exprime liber. Iar noi am simțit că treaba noastră atunci era să dezaprobăm ce ne oferea Coldplay pe scenă. Toți cei care erau lângă mine pe stadion exact asta mi-au spus că au simțit și o parte din oamenii pe care i-am întrebat în zelul meu tâmp, recunosc, de „reporteriță cringe”. Nu am dezaprobat o persoană, ci un moment la Coldplay, dar pentru că am rănit un om, mi-am cerut scuze personal.

Pentru că sunt persoană publică și sunt conștientă de responsabilitatea pe care o am, vă spun să nu urâți niciodată, să nu discriminați pe nimeni niciodată, să nu vă lăsați manipulați de cei puternici niciodată, să fiți mândri de ce vă place mereu și să nu vă fie frică să vă exprimați opiniile, gusturile, libertatea. Niciodată.”, a mai scris cântăreața.