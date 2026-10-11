Iulia Vântur și Salman Khan, surprinși împreună la un ritual sacru. Filmarea din India s-a viralizat!

Iulia Vântur și Salman Khan au fost surprinși din nou împreună în cadrul unui eveniment important pentru familia celebrului actor de la Bollywood. Cei doi au participat la ceremoniile dedicate zeului Ganesha, organizate cu ocazia festivalului Ganesh Chaturthi, iar imaginile apărute pe internet au stârnit un val de reacții. Prezența româncei la evenimentele private ale familiei Khan continuă să atragă interesul publicului, mai ales în contextul speculațiilor care există de ani buni cu privire la relația dintre ea și starul indian.

Stabilită de mai mulți ani în India, Iulia Vântur și-a construit o carieră în industria de divertisment de la Bollywood și a ajuns să fie prezentă la numeroase evenimente alături de personalități cunoscute din această țară. De această dată, românca a participat la un ritual religios organizat în cercul apropiat al familiei Khan, unde s-a aflat și Salman Khan.

Iulia Vântur și Salman Khan, împreună la un ritual religios din India

Ceremonia a fost dedicată lui Bappa, denumire folosită în mod afectuos pentru Ganesha, una dintre cele mai cunoscute divinități din religia hindusă. Reprezentat cu un cap de elefant, zeul este asociat cu înțelepciunea, prosperitatea și îndepărtarea obstacolelor. Pentru numeroase familii din India, sărbătoarea dedicată acestuia reprezintă un moment de rugăciune, recunoștință și reuniune cu cei apropiați.

Înregistrările publicate în mediul online îi surprind pe participanți în timpul ceremoniilor, în timp ce respectă tradițiile specifice acestei sărbători. Printre persoanele prezente s-a aflat și Iulia Vântur, a cărei apariție nu a trecut neobservată de cei care urmăresc activitatea actorului indian.

Unul dintre momentele care au atras atenția a fost cel în care Arpita Khan, sora lui Salman Khan, a intervenit pentru a-l corecta pe actor în timpul ritualului. Secvența a circulat pe rețelele sociale și a contribuit la creșterea interesului pentru imaginile surprinse la eveniment.

Ce semnificație are ritualul la care au participat cei doi

Ganesh Chaturthi este o sărbătoare religioasă importantă în India, dedicată nașterii zeului Ganesha. Cu această ocazie, credincioșii organizează ceremonii în locuințe și în spații special amenajate, unde sunt așezate reprezentări ale divinității. Evenimentul este marcat prin rugăciuni, ofrande, cântece religioase și momente petrecute alături de familie.

Printre ritualurile specifice se numără „aarti”, o ceremonie în timpul căreia participanții folosesc o flacără aprinsă, însoțită de rugăciuni sau cântări devoționale. Gestul simbolizează respectul față de divinitate și exprimă credința celor care iau parte la momentul religios.

În funcție de tradițiile urmate și de durata festivităților, sărbătoarea se poate încheia prin Ganpati Visarjan, ritualul în cadrul căruia statuile lui Ganesha sunt transportate până la apă și scufundate. Acest moment simbolizează încheierea perioadei de celebrare și revenirea divinității în lumea sa spirituală.

Participarea la astfel de ceremonii are o semnificație aparte pentru familiile care păstrează aceste obiceiuri din generație în generație. În cazul familiei Khan, evenimentele religioase reprezintă și ocazii în care membrii apropiați se reunesc, iar imaginile surprinse cu această ocazie ajung frecvent în atenția presei.

Vedeta a purtat un sari, una dintre cele mai reprezentative piese ale portului tradițional indian, apreciată pentru eleganța și varietatea modelelor sale.

Sariul este o piesă vestimentară purtată de femei în diferite regiuni ale Indiei, fiind realizat din materiale și în stiluri variate. În funcție de ocazie, acesta poate avea broderii elaborate, ornamente discrete sau culori puternice. Alegerea unei astfel de ținute este frecventă la evenimentele festive și la ceremoniile religioase.

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