Bancurile au rolul de a ne binedispune indiferent de momentul zilei în care ne aflăm. De data aceasta, personajul nostru, Bulă se află într-o situație neplăcută și trebuie să găsească o soluție. Glumele de mai jos te vor amuza și vei putea începe ziua într-un mod plăcut.

– Bulă, ai o nevroză endogenă. Hai să aflăm motivul, ca să-l eliminăm! Cum îți petreci timpul liber?

– Domnule doctor, stau acasă mai tot timpul…

– De ce nu îți găsești o femeie, să ieși cu ea în oraş, să vă distraţi? Nu ți-ar plăcea?

– Ba da, mi-ar plăcea!

– Și atunci de ce nu o faci, Bulă? Ești timid?

– Nu sunt, dar nu pot, pentru că nu mă lasă nevastă-mea!

Alte glume amuzante

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:

-Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?

-Da, avem, de care doriți?

-Păi aveți de mai multe feluri?

-Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.

-Bineînțeles că doresc una de azi!

-Reveniți, vă rog, peste două zile!

Un câine se duce la poștă să trimită o telegramă. În telegramă scria „woof woof wooof wooof woof”. Funcționara o ia, se uită și îi spune:

– Știți, la același preț mai aveți voie să mai scrieți de 3 ori woof.

Câinele se uită la ea și răspunde:

– Da, dar atunci n-ar mai avea nici un sens…

După Revelion, doi tipi beau într-un bar:

– Tu de unde ești? întreabă unul dintre ei.

– Din Bacău!

– Și eu tot din Bacău! În ce an te-ai născut?

– 1988.

– Wow! Și eu tot în 1988! În ce lună?

– Iulie.

– Incredibil! Și eu tot în iulie! În ce zi?

– 14.

– Nu pot să cred! Și eu tot pe 14!

Și continuă să bea şi mai tare.

Între timp, intră în bar un al treilea tip care îl întreabă pe barman ce mai e nou după Revelion.

– Nimic, iar s-au îmbătat gemenii ăia și nu se mai recunosc!

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