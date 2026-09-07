Speak, „fiert” pe Maluma după ce l-a jignit pe Jaguarul la Insula Iubirii: „Oamenii râd de voi, bă!”

Speak, „fiert” pe Maluma după ce l-a jignit pe Jaguarul la Insula Iubirii: „Oamenii râd de voi, bă!”
Galerie Foto 5
Cum a reacționat Speak după disputa dintre Marcel și George Jaguarul
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Insula Iubirii a revenit cu un nou sezon, iar primele tensiuni nu au întârziat să apară. Emisiunea a debutat pe 4 septembrie, iar la prezentarea ispitelor masculine în fața concurenților, Marcel și George Jaguarul au avut un schimb de replici acide. Momentul nu a trecut neobservat, iar Speak a reacționat în mediul online după confruntarea dintre cei doi.

Maluma de România este deja familiar cu atmosfera show-ului, după ce a participat în sezonul 8 în calitate de ispită. De această dată, însă, el a revenit într-o ipostază complet diferită, fiind concurent alături de soția sa, Armina. Cei doi au decis să își testeze relația și să vadă cum vor face față provocărilor din Thailanda.

De cealaltă parte, George Jaguarul se află pentru al doilea sezon în postura de ispită. Întâlnirea dintre cei doi a fost una tensionată, iar discuția a degenerat rapid într-un schimb de ironii și replici dure.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Sursa foto: Social media

Cum a reacționat Speak la schimbul de replici dintre cei doi

În timpul confruntării, Marcel i-a transmis lui George că experiența lui este una pe care el o cunoaște deja, sugerând că se află cu un pas înaintea acestuia. Replica a atras atenția și a devenit unul dintre momentele comentate ale începutului de sezon.

„Pe drumul pe care tu vii, eu mă întorc obosit”, i-a spus Speak lui George Jaguarul.

Speak a urmărit și el imaginile și a avut o reacție tranșantă la adresa celor care ajung să se bucure de notorietate în urma unor momente controversate. Cântărețul a criticat atitudinea celor care ajung să creadă că popularitatea obținută peste noapte îi transformă în persoane importante.

„Unii care au impresia că au devenit virali și toată lumea le pronunță numele din cauza unei aberații spuse de ei, care sunt de desene animate, au impresia că au devenit cineva, că au făcut ceva. Bă, ești nepot… Și, când apare unul care și ăla e la fel de nepot ca și el, și devine… Oamenii râd de voi, bă! La noi e un mix, râdem și de voi, și cu voi, dar uneori o luați prea în serios și aveți impresia că sunteți… În câțiva ani uită toată țara asta de voi.”, a spus Speak pe Youtube.

CITEȘTE ȘI: Dovada clară că Marcel este controlat de Armina! Ce a spus când credea ca microfoanele sunt oprite

Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ioana și Ilie Năstase, implicați într-un nou scandal monstruos! Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică și dosar penal
Ioana și Ilie Năstase, implicați într-un nou scandal monstruos! Fostul tenismen s-a ales cu o brățară electronică și dosar penal
Bianca Iotu nu-l „iartă” pe fostul ei! Blonda care a comis-o cu Narcis la Insula Iubirii, mesaj pentru viitoarea iubită a lui Remi
Bianca Iotu nu-l „iartă” pe fostul ei! Blonda care a comis-o cu Narcis la Insula Iubirii, mesaj pentru viitoarea iubită a lui Remi
Nicoleta Dragne, de nerecunoscut! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a schimbat complet look-ul
Nicoleta Dragne, de nerecunoscut! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a schimbat complet look-ul
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Mediafax
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Adevarul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
Digi24
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Mediafax
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată soția lui Ilie Năstase la 50 de ani. Ioana are o siluetă de invidiat!
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Click.ro
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
go4it.ro
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
Gandul.ro
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.