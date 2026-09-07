Speak, „fiert” pe Maluma după ce l-a jignit pe Jaguarul la Insula Iubirii: „Oamenii râd de voi, bă!”

Insula Iubirii a revenit cu un nou sezon, iar primele tensiuni nu au întârziat să apară. Emisiunea a debutat pe 4 septembrie, iar la prezentarea ispitelor masculine în fața concurenților, Marcel și George Jaguarul au avut un schimb de replici acide. Momentul nu a trecut neobservat, iar Speak a reacționat în mediul online după confruntarea dintre cei doi.

Maluma de România este deja familiar cu atmosfera show-ului, după ce a participat în sezonul 8 în calitate de ispită. De această dată, însă, el a revenit într-o ipostază complet diferită, fiind concurent alături de soția sa, Armina. Cei doi au decis să își testeze relația și să vadă cum vor face față provocărilor din Thailanda.

De cealaltă parte, George Jaguarul se află pentru al doilea sezon în postura de ispită. Întâlnirea dintre cei doi a fost una tensionată, iar discuția a degenerat rapid într-un schimb de ironii și replici dure.

Cum a reacționat Speak la schimbul de replici dintre cei doi

În timpul confruntării, Marcel i-a transmis lui George că experiența lui este una pe care el o cunoaște deja, sugerând că se află cu un pas înaintea acestuia. Replica a atras atenția și a devenit unul dintre momentele comentate ale începutului de sezon.

„Pe drumul pe care tu vii, eu mă întorc obosit”, i-a spus Speak lui George Jaguarul.

Speak a urmărit și el imaginile și a avut o reacție tranșantă la adresa celor care ajung să se bucure de notorietate în urma unor momente controversate. Cântărețul a criticat atitudinea celor care ajung să creadă că popularitatea obținută peste noapte îi transformă în persoane importante.

„Unii care au impresia că au devenit virali și toată lumea le pronunță numele din cauza unei aberații spuse de ei, care sunt de desene animate, au impresia că au devenit cineva, că au făcut ceva. Bă, ești nepot… Și, când apare unul care și ăla e la fel de nepot ca și el, și devine… Oamenii râd de voi, bă! La noi e un mix, râdem și de voi, și cu voi, dar uneori o luați prea în serios și aveți impresia că sunteți… În câțiva ani uită toată țara asta de voi.”, a spus Speak pe Youtube.

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