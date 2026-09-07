Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest

Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
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Cât costă taxa de școlarizare la școala copiilor / Sursa foto: Social media
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Anul școlar a început astăzi, iar copiii vedetelor din România se întorc și ei în băncile unor instituții de prestigiu, unde taxele de școlarizare ajung la mii de euro pe an. Printre aceștia se numără și copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță, David și Eva, care studiază la Cambridge School of Bucharest, una dintre școlile internaționale private cunoscute din Capitală.

Andra și Cătălin Măruță pun accent pe educația cei doi copii. Pentru ei, dezvoltarea și pregătirea copiilor reprezintă priorități, motiv pentru care au optat pentru un sistem de învățământ internațional, care să le ofere acestora acces la un parcurs educațional divers și la oportunități pe termen lung.

Ce taxe plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școală

David Măruță are 15 ani, iar sora sa, Eva, are 10 ani. Cei doi urmează cursurile unei instituții de învățământ cu profil britanic, care nu este doar o școală românească predată în limba engleză. Cambridge School of Bucharest utilizează curriculumul național al Angliei și beneficiază, în prezent, și de statutul de IB World School.

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Pentru anul academic 2026/2027, taxele de școlarizare diferă în funcție de nivelul de studiu și pot ajunge până la 21.400 de euro anual. La acestea se adaugă și o taxă de înregistrare, achitată o singură dată în momentul înscrierii.

Sursa foto: Social media

În cazul familiei Măruță, costurile pentru educația celor doi copii ajung la aproximativ 38.000 de euro pe an, conform Gândul.ro. Pentru anul școlar care începe acum, Eva, care intră în clasa a VI-a, are o taxă anuală de 18.500 de euro, în timp ce David, care începe clasa a IX-a, are de achitat 19.500 de euro.

Astfel, numai taxele de școlarizare pentru cei doi copii se ridică la o sumă considerabilă. Dacă valoarea totală este împărțită pe parcursul celor 12 luni ale anului, costul mediu ajunge la aproximativ 3.167 de euro pe lună pentru educația Evei și a lui David.

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