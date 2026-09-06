Știm cine îi înlocuiește pe Armina și Marcel, dați afară de Antena 1. Mira și Ian, noul cuplu de la Insula Iubirii 2026

Știm cine îi înlocuiește pe Armina și Marcel, dați afară de Antena 1. Mira și Ian, noul cuplu de la Insula Iubirii 2026
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Mira şi Ian îi vor înlocui pe Marcel şi Armina
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Formatul emisiunilor de tip reality-show aduce mereu surprize, iar schimbările de ultim moment fac parte din dinamica care ține publicul în fața televizoarelor. Așa s-a întâmplat și în cazul cuplului Armina–Marcel, care a părăsit brusc Insula Iubirii, lăsând loc unei noi perechi pregătite să intre în testul fidelității.

Eliminarea lor a creat un gol în structura show-ului, motiv pentru care producătorii au introdus rapid un cuplu tânăr, cu potențial de a genera tensiuni, emoții și momente imprevizibile.

Știm cine e cuplul care îi va înlocui pe Armina și Marcel, dați afară de Antena 1

Armina și Marcel au avut un parcurs scurt și intens. Gelozia Arminei ar fi degenerat într-un episod tensionat, în momentul în care l-a văzut pe Marcel în preajma ispitelor feminine. Reacția ei impulsivă ar fi dus la deteriorarea unei camere de filmat, fapt care a grăbit plecarea lor din Thailanda.

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Cei doi nu au mai apucat să treacă prin testul fidelității, fiind trimiși acasă imediat după incident, fără să ofere publicului șansa de a vedea cum ar fi evoluat relația lor sub presiune.

Cine sunt Mira și Ian

În locul lor au intrat Mira și Ian, un cuplu care, la prima vedere, pare perfect pentru formatul emisiunii. Mira are 22 de ani, este o prezență atrăgătoare, energică și cu o personalitate puternică.

Mira de la Insula Iubrii. foto: Instagram

Alături de ea a venit Ian Boitași, un tânăr pasionat de rugby, cu o imagine curată și un aer de sportiv disciplinat. Cei doi au intrat în competiție ca un cuplu tânăr, frumos și aparent stabil, pregătit să demonstreze că iubirea lor poate rezista tentațiilor.

Răzvan, partenerul Mirei. Foto: Instagram

Separarea impusă de regulile emisiunii a schimbat însă dinamica dintre ei. Odată intrați în testul fidelității, comportamentul lui Ian a ridicat semne de întrebare. Activitatea lor din mediul online arată o distanțare evidentă: Ian ar fi ascuns toate urmele legate de Mira, în timp ce ea păstrează încă două postări cu el. Una dintre ele, din 2023, are descrierea „Fericirea mea”, un detaliu care contrastează puternic cu discreția actuală a lui Ian.

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