Imagini de război la granița cu România. Locuitorii din Tulcea au surprins atacul rușilor asupra Ucrainei

Autoritățile au transmis mesaj Ro-Alert după ce mai multe drone aeriene au fost detectate în apropiere din județul Tulcea, la frontiera României cu Ucraina. Locuitorii din Isaccea au surprins imagini înspăimântătoare cu momentul în care sistemul de apărare antiaeriană din Ucraina interceptează și distrug dronele în plin zbor.

În noaptea de sâmbătă spre duminică (5-6 septembrie) autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert după ce mai multe drone aeriene au fost detectate în apropiere de Isaccea, județul Tulcea, la frontiera României cu Ucraina, potrivit anunțului MApN. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.

„Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă; două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.10”, a anunţat MApN.

Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea

Locuitorii din Isaccea au filmat imagini de-a dreptul înspăimântătoare cu cerul luminat de explozii, cu momentul în care atacul rușilor este stopat de scutul antiaerian ucrainean. În imagini se observă cum tirurile de interceptare ale armatei din Ucraina reușesc să neutralizeze dronele lansate de Rusia.

Cetățenii din nordul județului Tulcea au fost avertizați asupra posibilității căderii de obiecte din spațiul aerian, fiind îndrumați să se adăpostească, să nu părăsească locuințele și să stea cât mai departe de geamuri sau pereți exteriori.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul Ro-Alert transmis de autorități.

CITEȘTE ȘI: Este alertă pe litoralul românesc! Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Neversea din Constanța

Dronă prăbușită pe un câmp din Vaslui! Polițiștii și jandarmii au izolat zona, iar SRI a intervenit