Este alertă pe litoralul românesc! Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Neversea din Constanța

Este alertă pe litoralul românesc! Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Neversea din Constanța
Dronă
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Un nou incident atrage atenția autorităților pe litoralul românesc. Un fragment despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă a fost descoperit vineri, 4 septembrie 2026, pe plaja Neversea din Constanța. Obiectul a fost observat în zona de coastă și a ajuns în atenția autorităților, care urmează să verifice proveniența și caracteristicile acestuia.

Potrivit informațiilor apărute, bucata găsită pe plajă ar avea aspectul unei componente de dronă, cel mai probabil o parte a unei aripi. Primele informații disponibile indică faptul că obiectul ar fi fost adus la mal de valuri, după ce a plutit în apele Mării Negre.

Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Neversea din Constanța

Fragmentul a fost ridicat de pe plajă pentru a putea fi verificat de specialiști. În această etapă, nu există indicii că obiectul ar fi prezentat un pericol imediat pentru turiști sau pentru celelalte persoane aflate în zonă. De asemenea, din primele verificări nu ar fi rezultat existența unei încărcături explozive.

Autoritățile încearcă acum să determine cu exactitate de unde provine bucata de material descoperită pe plaja Neversea. Identificarea tipului de dronă din care ar putea proveni fragmentul ar putea oferi informații importante cu privire la originea acestuia și la modul în care a ajuns în zona litoralului.

Obiectul urmează să fie supus unor verificări și analize de specialitate. Acestea vor putea stabili dacă este vorba despre o componentă provenită de la o dronă militară, una civilă sau de la un alt tip de aparat fără pilot.

Descoperirea de vineri nu este un caz izolat. În ultimele săptămâni, pe litoralul românesc au mai fost semnalate fragmente aduse de apa mării la mal, în special în urma condițiilor maritime și a curenților care pot transporta obiecte pe distanțe considerabile.

Mai multe fragmente au ajuns în stațiunile de la Marea Neagră

În diferite puncte ale litoralului au fost descoperite, în ultima perioadă, obiecte despre care s-a presupus că ar avea legătură cu drone. Unele dintre acestea au fost găsite în zone accesibile turiștilor, ceea ce a determinat intervenția autorităților pentru verificarea lor.

De fiecare dată, una dintre principalele preocupări este stabilirea existenței unui eventual pericol. Fragmentele provenite de la aparate fără pilot pot avea componente tehnice sau materiale care necesită o examinare atentă înainte ca obiectele să fie manipulate sau îndepărtate.

În cazul fragmentului descoperit vineri pe plaja Neversea, primele informații disponibile nu indică prezența unei încărcături explozive. Cu toate acestea, verificările specialiștilor sunt necesare pentru stabilirea situației exacte.

Plaja Neversea este una dintre zonele cunoscute și intens frecventate din Constanța, iar descoperirea unui astfel de obiect într-o zonă de litoral atrage inevitabil atenția, mai ales în contextul incidentelor similare raportate în ultima perioadă.

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