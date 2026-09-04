A murit Adriana Piteșteanu. Actrița, regizoarea și pedagoga avea 90 de ani

Lumea teatrului românesc este în doliu după dispariția Adrianei Piteșteanu. Artista s-a stins din viață pe 2 septembrie, la vârsta de 90 de ani, după o carieră îndelungată în care a activat ca actriță, regizoare și profesor. UNITER a marcat momentul printr-un mesaj dedicat celei care și-a petrecut întreaga viață pe scenă și a format noi generații de artiști.

Adriana Piteșteanu, cunoscută pentru activitatea sa în teatru și film, dar și pentru contribuția adusă în regie și în domeniul pedagogic la vârsta de 90 de ani. Vestea a fost făcută publică de Uniunea Teatrală din România (UNITER), care a transmis un mesaj în semn de omagiu.

Născută pe 28 august 1936, Adriana Piteșteanu și-a dedicat o mare parte din viață teatrului românesc. De-a lungul carierei, artista a avut mai multe roluri în lumea artistică. Ea a activat atât ca actriță și regizoare, cât și ca pedagog.

În mesajul transmis după moartea sa, UNITER a evidențiat calitățile care au remarcat-o de-a lungul timpului. Actrița a fost descrisă drept „un fin observator al comportamentelor umane” și „un iscusit descoperitor al emoțiilor”.

„Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești”, a transmis UNITER într-o postare pe Facebook.

Persoanele care vor să își ia rămas-bun de la Adriana Piteșteanu sunt așteptate în zilele de 4 și 5 septembrie la Biserica Răzoare. Ceremonia funerară este programată pentru sâmbătă, 5 septembrie, începând cu ora 11:00, la Biserica Răzoare.

„Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis UNITER.

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