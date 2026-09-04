A murit Adriana Piteșteanu. Actrița, regizoarea și pedagoga avea 90 de ani

A murit Adriana Piteșteanu. Actrița, regizoarea și pedagoga avea 90 de ani
Adriana Piteșteanu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lumea teatrului românesc este în doliu după dispariția Adrianei Piteșteanu. Artista s-a stins din viață pe 2 septembrie, la vârsta de 90 de ani, după o carieră îndelungată în care a activat ca actriță, regizoare și profesor. UNITER a marcat momentul printr-un mesaj dedicat celei care și-a petrecut întreaga viață pe scenă și a format noi generații de artiști.

Adriana Piteșteanu, cunoscută pentru activitatea sa în teatru și film, dar și pentru contribuția adusă în regie și în domeniul pedagogic la vârsta de 90 de ani. Vestea a fost făcută publică de Uniunea Teatrală din România (UNITER), care a transmis un mesaj în semn de omagiu.

Născută pe 28 august 1936, Adriana Piteșteanu și-a dedicat o mare parte din viață teatrului românesc. De-a lungul carierei, artista a avut mai multe roluri în lumea artistică. Ea a activat atât ca actriță și regizoare, cât și ca pedagog.

Sursa foto: Social media

În mesajul transmis după moartea sa, UNITER a evidențiat calitățile care au remarcat-o de-a lungul timpului. Actrița a fost descrisă drept „un fin observator al comportamentelor umane” și „un iscusit descoperitor al emoțiilor”.

„Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești”, a transmis UNITER într-o postare pe Facebook.

Persoanele care vor să își ia rămas-bun de la Adriana Piteșteanu sunt așteptate în zilele de 4 și 5 septembrie la Biserica Răzoare. Ceremonia funerară este programată pentru sâmbătă, 5 septembrie, începând cu ora 11:00, la Biserica Răzoare.

„Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis UNITER.

CITEȘTE ȘI: Doliu în presă! A murit jurnalistul Dan Vîță

Carla Jeffery, actrița cunoscută din seria Zombies, a murit la doar 33 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă alături de Maia Sandu. Cum arată ținuta partenerei lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă alături de Maia Sandu. Cum arată ținuta partenerei lui Nicușor Dan
Concelex construiește Centropolitan, proiect rezidențial dezvoltat de Cordia România 
Concelex construiește Centropolitan, proiect rezidențial dezvoltat de Cordia România 
Pro TV, schimbare de ultima oră. Postul se extinde, iar Voyo capătă un rol important
Pro TV, schimbare de ultima oră. Postul se extinde, iar Voyo capătă un rol important
Irina Rimes ar putea părăsi „Vocea României”. Horia Brenciu: „Aș vrea să rămână”
Irina Rimes ar putea părăsi „Vocea României”. Horia Brenciu: „Aș vrea să rămână”
Racla Sfintei Ana vine în România pentru prima dată. Când și unde va putea fi văzută
Racla Sfintei Ana vine în România pentru prima dată. Când și unde va putea fi văzută
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Mediafax
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Adevarul
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri
Click.ro
În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Digi24
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.