Racla Sfintei Ana vine în România pentru prima dată. Când și unde va putea fi văzută

Un eveniment religios deosebit va avea loc în București la începutul lunii septembrie. Pentru prima dată, moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și bunica lui Iisus Hristos, vor fi aduse în România de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Racla va ajunge în Capitală pe 5 septembrie 2026 și va rămâne la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” până în seara zilei de 10 septembrie.

Aducerea sfintelor moaște reprezintă un moment important pentru comunitatea ortodoxă, mai ales că evenimentul are loc în apropierea sărbătorilor dedicate Sfinților Martiri Brâncoveni, dar și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou”, aflată în centrul Bucureștiului și cunoscută drept „Km. Zero” al Capitalei, va deveni timp de aproape o săptămână loc de pelerinaj pentru credincioșii care vor dori să se închine la racla Sfintei Ana.

Moaștele sunt păstrate de secole în patrimoniul Mănăstirii Cutlumuș, una dintre așezările monahale importante ale Sfântului Munte Athos. Pentru deplasarea în România va fi constituită o delegație formată din cinci monahi, care va însoți racla pe întreaga perioadă a pelerinajului.

Când ajung moaștele Sfintei Ana în București

Delegația de la Mănăstirea Cutlumuș este așteptată în România sâmbătă, 5 septembrie. Primul moment oficial al evenimentului va avea loc la Aeroportul Internațional Henri Coandă, în jurul orei 15:00, acolo unde va fi întâmpinată delegația care aduce sfintele moaște.

Ulterior, racla va fi transportată către Biserica Voievodală „Sfântul Gheorghe-Nou”, unde este programată întâmpinarea oficială începând cu ora 18:00. Evenimentul religios va fi urmat de o slujbă de mulțumire, iar credincioșii vor avea posibilitatea să participe la primele slujbe dedicate acestui moment. În aceeași seară, de la ora 18:30, va fi oficiat Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iar de la ora 19:00 este programată slujba Vecerniei.

Șase zile de rugăciune și pelerinaj

În perioada în care moaștele se vor afla în București, programul bisericii va include numeroase slujbe religioase. Duminică, 6 septembrie, ziua va începe cu Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, de la ora 08:30. La ora 09:00 va fi oficiată Utrenia, iar de la ora 10:00 va avea loc Sfânta Liturghie.

Seara, începând cu ora 22:30, este programată o slujbă de Priveghere dedicată aducerii moaștelor Sfintei Ana. Aceasta va continua în timpul nopții, iar la miezul nopții va fi săvârșită Sfânta Liturghie.

Luni, 7 septembrie, programul religios va fi dedicat în principal Sfinților Martiri Brâncoveni și Nașterii Maicii Domnului. Credincioșii vor putea participa, de la ora 10:00, la Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni. Seara, de la ora 18:00, este programat Acatistul Nașterii Maicii Domnului, urmat, de la ora 18:30, de Vecernie.

Marți, 8 septembrie, este marcată sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului. De la ora 09:00 va fi oficiată Utrenia, iar o oră mai târziu va avea loc Sfânta Liturghie. Începând cu ora 18:00 este programată o slujbă de Priveghere dedicată Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Miercuri, 9 septembrie, credincioșii vor avea parte de un nou program liturgic dedicat Sfinților Ioachim și Ana. La 08:30 va fi oficiat Acatistul, iar de la ora 09:00 va avea loc Sfânta Liturghie. După-amiaza, la ora 17:00, este programată Taina Sfântului Maslu, săvârșită în sobor. Ziua se va încheia cu slujba Vecerniei, de la ora 19:00.

Ultima zi în care moaștele Sfintei Ana se vor afla la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” este joi, 10 septembrie. Programul începe la ora 09:00 cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie, de la ora 10:00. De la ora 18:00 va fi oficiat din nou Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

La ora 22:00 este programată plecarea delegației monahale împreună cu racla Sfintei Ana, cu destinația Sfântul Munte Athos.

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