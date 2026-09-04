Benzina, preț record. Cât costă și motorina azi, 4 septembrie 2026

Șoferii din România au parte de o nouă lovitură la pompă. Prețul benzinei a atins un nivel record, ajungând la 9,70 lei pentru un litru, după mai multe scumpiri consecutive înregistrate într-un interval foarte scurt. În același timp, motorina a depășit din nou pragul psihologic de 10 lei pe litru, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele românilor.

Majorările vin într-un moment în care prețurile internaționale ale petrolului și produselor petroliere au înregistrat creșteri importante. Evoluția de pe piețele externe se reflectă rapid în tarifele practicate de benzinării, iar specialiștii avertizează că perioada următoare ar putea aduce în continuare prețuri ridicate la carburanți.

Benzina, la cel mai mare preț din istorie

Benzina a ajuns la 9,70 lei pe litru, depășind precedentul nivel record înregistrat în perioada unei crize energetice anterioare. Atunci, prețul unui litru de benzină se apropiase de 9,60 lei, însă nivelul respectiv a fost acum depășit.

Noua creștere vine după două majorări succesive într-un interval de mai puțin de trei zile. În total, prețul benzinei s-a majorat cu aproximativ 15 bani, diferență care se resimte direct pentru șoferii care își alimentează frecvent autoturismele.

La un plin de 50 de litri, spre exemplu, diferența acumulată în urma unei asemenea majorări poate însemna câțiva lei în plus pentru fiecare alimentare. Pentru persoanele care folosesc zilnic mașina pentru deplasarea la serviciu sau pentru activități profesionale, creșterea costurilor cu benzina poate deveni semnificativă de la o lună la alta.

Situația este cu atât mai importantă cu cât prețurile carburanților influențează indirect o gamă foarte largă de produse și servicii. Transportul mărfurilor este unul dintre domeniile afectate în mod direct de scumpirea motorinei, iar eventualele costuri suplimentare pot ajunge, în cele din urmă, să fie reflectate și în prețurile plătite de consumatori.

Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru

Nici șoferii care conduc mașini diesel nu au motive de optimism. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru, nivel care se regăsește în prezent în cazul principalilor furnizori de carburanți.

Scumpirea motorinei are implicații importante nu doar pentru șoferii obișnuiți, ci și pentru transportatori și companiile care depind de flotele auto. Motorina este utilizată pe scară largă în transportul rutier, iar orice creștere consistentă a costurilor cu alimentarea poate influența prețurile finale ale transporturilor. În acest context, evoluția prețului petrolului reprezintă unul dintre principalii factori urmăriți de piață.

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