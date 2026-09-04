Nuntă la 10.000 de metri, cu rochie din hârtie igienică! Mireasa a rămas mască atunci când a aflat ce-i pregătise echipajul

Sara și Bladimil Arroyo Montalvo voiau o nuntă fără stres, fără luni întregi de pregătiri și fără o mulțime de invitați, așa că au decis să fugă la Las Vegas și să se căsătorească în intimitate. Numai că planul lor a luat o întorsătură spectaculoasă chiar înainte să ajungă la destinație. După ce o însoțitoare de bord a aflat motivul călătoriei, echipajul avionului a pus la cale o ceremonie-surpriză la aproximativ 10.600 de metri altitudine. Mireasa a primit rochie și voal din hârtie igienică, buchet din bețișoare pentru cafea, pilotul, care era și pastor hirotonit, a oficiat ceremonia prin sistemul audio al avionului, iar cei 178 de pasageri s-au transformat pe loc în invitați la nuntă. Povestea este cu atât mai emoționantă pentru mire, care a petrecut 18 ani în închisoare pentru o condamnare pentru crimă anulată ulterior, după ce procurorii au descoperit probleme legate de mărturisirea și probele folosite împotriva lui.

Voiau să fugă la Las Vegas și să scape de stresul unei nunți

După cinci ani de relație, Sara și Bladimil Arroyo Montalvo erau pregătiți să spună „Da”, dar nu își doreau să treacă prin stresul organizării unei nunți tradiționale. Așa că au ales varianta spontană: să fugă împreună într-un loc în care nu mai fuseseră niciodată ca pereche – Las Vegas.

Sara, în vârstă de 30 de ani, și Bladimil, de 46 de ani, s-au urcat pe 13 august în primul lor zbor cu Southwest Airlines către Las Vegas. La îmbarcare, Sara a întrebat-o pe una dintre însoțitoarele de bord, Shalee, dacă există locuri libere astfel încât ea și iubitul ei să poată sta separat pentru a-și scrie jurămintele.

Avionul era însă plin.

Însoțitoarea de bord nu le-a putut îndeplini cererea, dar i-a venit imediat o idee mult mai spectaculoasă: dacă tot nu puteau să-și scrie liniștiți jurămintele, echipajul avea să le organizeze o nuntă în aer.

„Planul fusese pus în mișcare. Se gândiseră atât de mult la toate detaliile”, povestește Sara pentru PEOPLE.

„Poftim? Mă mărit acum?!”

La jumătatea zborului, Sara a fost chemată în partea din spate a avionului prin sistemul audio. Ea și Bladimil au rămas nedumeriți și au presupus că poate se eliberase, în cele din urmă, un loc. Numai că Shalee o aștepta cu o cu totul altă surpriză.

„Mi-a dat o coroană de care atârna hârtie igienică și mi-a spus: «Uite, îmbracă-te. Te măriți!» M-am emoționat imediat. Am zis: «Stai, POFTIM?!» Mi-a spus că urma să facem o repetiție ca să scap de emoțiile dinaintea nunții. I-am zis: «Dar nici măcar nu mi-am terminat jurămintele!»”

Rochie din hârtie igienică și buchet din bețișoare pentru cafea

Echipajul nu avea tocmai un magazin de rochii de mireasă la bord, așa că a improvizat cu ce avea prin avion.

Însoțitorii de bord au confecționat un buchet din bețișoare pentru amestecat cafeaua, legate cu un elastic de păr. Au făcut o rochie de mireasă din hârtie igienică și o coroană de hârtie, peste care au așezat tot hârtie igienică pe post de voal.

Iar surprizele nu se terminaseră.

Căpitanul avionului era de aproximativ 30 de ani și pastor hirotonit, astfel încât a acceptat să oficieze ceremonia.

„Erau atât de entuziasmați și atât de adorabili, încât pur și simplu nu puteam să-i refuz”, spune Sara despre membrii echipajului.

Mireasa povestește că a râs aproape tot timpul în care era înfășurată în hârtie igienică, sub privirile când nedumerite, când amuzate ale celorlalți pasageri.

Mirele a avut totuși o întrebare importantă: „Și cine mai pilotează avionul?”

După ce mireasa a fost pregătită, însoțitorii de bord l-au informat și pe Bladimil despre ceea ce urma să se întâmple.

Acesta a aflat că pilotul era pastor hirotonit de 30 de ani și că urma să-i „căsătorească” pe el și pe Sara.

Prima lui reacție a fost cât se poate de pragmatică.

„Am pus întrebarea pe care cred că ar pune-o majoritatea oamenilor: «Și atunci cine mai pilotează avionul?»”

Însoțitoarea de bord i-a explicat că pilotul avea să oficieze ceremonia prin sistemul audio.

„Așa că am spus: «Bine» și m-am lăsat dus de val”, își amintește el.

Apoi și-a văzut viitoarea soție venind în fugă pe culoarul avionului.

„Am văzut-o pe Sara alergând pe culoar ca o concurentă de la The Price Is Right și n-am putut să nu râd. Era imposibil să nu râzi.”

178 de pasageri s-au trezit invitați la nuntă

Cei 178 de pasageri au primit și ei vestea prin sistemul audio: pentru următoarele câteva minute deveneau invitați la o nuntă desfășurată la aproximativ 10.600 de metri deasupra pământului. Sara spune că reacția lor a fost extraordinară:

„Fiecare invitat din acel avion a intrat în joc. Pasagerii au fost atât de drăguți! Nimeni nu s-a plâns, nimeni nu a fost nepoliticos… Toată lumea din avion ne-a susținut, s-a distrat, a fost bine dispusă și gata să intre în joc. Am primit atât de multă dragoste de la toți. A fost cu adevărat frumos!”

Ceremonia a fost filmată de unul dintre pasageri, iar Sara a publicat ulterior imaginile pe Instagram, mulțumind companiei aeriene pentru „un zbor de neuitat” și pentru că le-a transformat fuga la Las Vegas într-o experiență atât de specială.

Southwest Airlines a transmis pentru PEOPLE că angajații companiei sunt cunoscuți pentru momentele memorabile pe care le creează pentru pasageri și le-a urat proaspeților căsătoriți „o viață plină de iubire, râsete și cer senin”.

„Au transformat un zbor de patru ore într-o sărbătoare”

Pentru Bladimil, cel mai frumos lucru nu a fost decorul improvizat sau ceremonia în sine, ci implicarea echipajului.

„Amintirea mea preferată de la nunta din avion a fost personalul. Au fost pur și simplu extraordinari, transformând un zbor lung într-o sărbătoare. Au interacționat cu toată lumea și au făcut ca totul să fie atât de ușor. Au menținut atmosfera de la început până la sfârșit. Au fost grozavi! Mai ales însoțitoarea de bord care a pus totul în mișcare. Amândoi îi mulțumim pentru creativitate, spontaneitate și pentru că a făcut ca această experiență să fie mai mult decât memorabilă.”

Sara spune că unul dintre lucrurile pe care nu le va uita este entuziasmul de pe fețele membrilor echipajului.

„Aproape că îmi venea să plâng pentru că gestul a fost atât de atent… A însemnat enorm pentru mine faptul că s-au gândit să facă așa ceva. Au întrerupt monotonia unui zbor de patru ore și ne-au oferit o amintire despre care vom vorbi pentru totdeauna. Asta arată că încă există oameni buni în lumea asta.”

Mirele a petrecut 18 ani în închisoare. Condamnarea sa a fost anulată

Momentul a avut o semnificație aparte pentru Bladimil, din cauza trecutului său dramatic.

Bărbatul a petrecut 18 ani în închisoare după ce fusese condamnat pentru crimă. Potrivit ABC News, primise o sentință de la 20 de ani până la închisoare pe viață în urma unui jaf eșuat din septembrie 2001.

Condamnarea sa a fost însă anulată, iar Bladimil a fost eliberat în februarie 2019, după ce procurorii au descoperit probleme legate de mărturisirea sa și de probele folosite împotriva lui:

„Este incredibil să fiu căsătorit cu cea mai bună prietenă a mea. Îmi voi petrece restul vieții alături de femeia pe care o iubesc. Nu mi-am imaginat niciodată că poate exista un asemenea nivel de fericire.”

Bladimil vorbește deschis și despre efectele anilor petrecuți după gratii:

„Faptul că mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții în penitenciar m-a distrus. Viața pe care mi-am construit-o și familia din ea m-au ajutat să mă pun din nou pe picioare. Cu toții avem defectele noastre, însă aceste momente, cele care ne fac să ne simțim întregi, trebuie îmbrățișate și nu trebuie să le mai dăm drumul.”

S-au cunoscut la doi ani după eliberarea lui

Bladimil a cunoscut-o pe Sara în New Orleans, în mai 2021, la aproximativ doi ani după ce fusese eliberat din închisoare. Cei doi s-au logodit în 2025, iar un an mai târziu au hotărât să plece la Las Vegas și să se căsătorească. Ceremonia din avion a fost însă doar începutul. A doua zi s-au căsătorit oficial în Las Vegas

Pe 14 august, la o zi după aterizarea în Las Vegas, Sara și Bladimil s-au căsătorit oficial la celebra Little White Wedding Chapel.

Acolo și-au citit jurămintele scrise de mână:

„Da, am reușit să le terminăm”, a glumit Sara.

La ceremonie au participat câteva rude apropiate, iar după nuntă cei doi au fost felicitați inclusiv de oameni întâlniți pe celebrul Strip din Las Vegas.

Proaspeții căsătoriți au luat apoi cina la Prime Steakhouse, în Bellagio Hotel & Casino, după care au încercat și aparatele de joc din hotelul în care erau cazați, The Cosmopolitan of Las Vegas.

A doua zi au mers la un spectacol susținut de DJ Pauly D, vedeta din Jersey Shore, la Marquee Dayclub din The Cosmopolitan.

„A fost o experiență incredibilă și intimă”, spune Bladimil.

Iar Sara spune că, în cele din urmă, fuga lor la Las Vegas a ieșit chiar mai bine decât și-ar fi imaginat:

„Per total, nu ne-am fi putut imagina lucrurile altfel. Am cunoscut oameni extraordinari pe drum, ne-am distrat enorm, ne-am făcut niște amintiri minunate și, la final, ne-am promis că ne vom petrece împreună tot restul vieții.”

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