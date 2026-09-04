Cum faci cel mai bun bulion de casă. Ingredientul secret pe care trebuie să îl adaugi în borcan

Nicio variantă cumpărată din magazin nu se compară cu un bulion de casă. Este modalitatea perfectă de a păstra gustul verii în fiecare borcan. Îl poți folosi în ciorbe, mâncăruri sau chiar ca sos de paste, dacă adaugi busuioc și condimente. Iată cum faci cel mai bun bulion de casă.

Cum se face cel mai bun bulion de casă

Acest bulion este consistent și plin de aromă, dar suficient de versatil pentru mesele de zi cu zi. Îl poți amesteca cu paste, îl poți folosi la lasagna, îl poți fierbe împreună cu chiftele sau îl poți folosi pentru tocănițe ori mâncăruri de mazăre, fripturi sau tot felul de alte mâncăruri.

Dacă ești în căutarea unei rețete de bulion pentru iarnă, care să aibă gust de mâncare făcută în casă și să îl poți păstra peste iarnă, această rețetă merită păstrată.

Verifică roșiile: Ultimul lucru pe care ți-l dorești este să ajungă o roșie mucegăită în sosul tău. Taie părțile care nu arată bine. Dacă trebuie să tai roșia în jumătate, nu o pune la fiert împreună cu celelalte roșii. Dacă este vorba doar despre o porțiune mică, o poți fierbe în continuare.

Pune roșiile în apă clocotită: Acest pas face roșiile mai ușor de curățat. După ce le pui în apa clocotită, durează aproximativ trei minute până când coaja începe să crape. Când se întâmplă acest lucru, scoate roșiile și pune-le în apă foarte rece, cu gheață. După ce s-au răcit suficient pentru a putea fi ținute în mână, îndepărtează coaja. Scoate și cotoarele, deoarece pot rămâne tari în sos.

Folosește un robot de bucătărie: După ce ai decojit roșiile, trece-le printr-un robot de bucătărie ca să obții un bulion fin.

Călește mai întâi roșiile în ulei: Pune ulei de măsline într-o oală mare, încălzită. Gătește timp de câteva roșiile mixate. În acest punct, poți să adaugi condimentele preferate și poți chiar să adaugi ceapă sau usturoi, dacă vrei.

Fierbe sosul, apoi lasă-l la foc mic: După ce adaugi condimentele suplimentare, după gust, adu bulionul la punctul de fierbere. După ce începe să fiarbă, redu focul și lasă-l să fiarbă la foc mic. Nu acoperi niciodată oala. Dacă o acoperi, umezeala rămâne în interior și bulionul va deveni prea apos. Lasă capacul deoparte și lasă sosul să fiarbă fără să fie acoperit.

Folosește un blender vertical: După câteva ore, poți folosi un blender vertical pentru a face sosul mai fin. Acest pas este opțional. Dacă îți place un sos mai gros și cu bucăți, îl poți lăsa așa. Dacă preferi un sos fin, folosește blenderul.

Păstrează sosul cald: Pe tot parcursul procesului, este important ca sosul să rămână cald. Acest lucru ajută la conservarea lui ulterior. Practic, dacă urmează să mixezi sosul, ar trebui să fii pregătit să începi în curând procesul de conservare.

Cum pui bulionul în borcane

Fierbe mai întâi borcanele și capacele: Dacă vrei ca sosul să poată fi păstrat în borcane timp de câteva luni, trebuie să te asiguri că acestea sunt complet curate. Fierberea lor este una dintre metodele folosite pentru a îndepărta impuritățile și microorganismele. Pentru sos sunt folosite borcane speciale pentru conservare.

Curăță ustensilele cu apă clocotită: Același principiu se aplică și în cazul borcanelor. Asigură-te că toate ustensilele pe care le folosești, polonice, linguri sau alte accesorii pentru borcane, sunt curate înainte de a pune sosul în recipiente.

Folosește suc de lămâie pentru conservare: Înainte să adaugi sosul, pune în fiecare borcan de aproximativ 500 ml o jumătate de linguriță de suc de lămâie. Pentru un borcan de aproximativ 1 litru, folosește o linguriță. Poți adăuga suc de lămâie și deasupra sosului după ce l-ai pus în borcan. Acesta este ingredientul secret pentru a obține un bulion delicios.

Nu umple borcanele până sus: Lasă suficient spațiu pentru ca borcanul să se poată închide și sigila corespunzător. Ca regulă simplă, oprește-te din adăugarea sosului înainte de zona în care se înfiletează capacul.

Pune borcanele în apă fierbinte: Adaugă apă rece în oală. Când apa devine foarte fierbinte, adaugă borcanele. Vei avea nevoie de un suport de metal.

Fierbe borcanele timp de 45 de minute: Nu porni cronometrul până când apa nu a început să fiarbă. Poți acoperi oala pentru ca apa să ajungă mai repede la fierbere. După ce începe să fiarbă, scoate capacul și lasă oala neacoperită pe durata celor 45 de minute. Folosește un cronometru.

Scoate borcanele și așteaptă să se sigileze: După cele 45 de minute, scoate imediat borcanele. Pune-le pe o suprafață protejată, deoarece sunt foarte fierbinți. După câteva minute, este posibil să auzi un mic pocnet, pe măsură ce borcanele se sigilează. Dacă nu auzi acest sunet, poți verifica dacă s-au închis ermetic uitându-te la mica umflătură din centrul capacului. Aceasta ar trebui să fie apăsată în jos.

Strânge bine capacele: După ce borcanele s-au răcit, strânge bine capacele. Acestea pot fi puțin slăbite după procesul de conservare. Dacă borcanele sunt deja sigilate corespunzător, nu este o problemă. Strângerea capacelor asigură o închidere bună pentru depozitare.

Rețetă de bulion de casă – ingrediente

Ingrediente

11,3 kg de roșii

5 căței de usturoi

3-4 mâini de busuioc proaspăt/ opțional

Sare, după gust

Ulei de măsline

Pătrunjel uscat, opțional

Oregano uscat, opțional

Mod de preparare

Pentru prepararea roșiilor: verifică dacă există părți lovite sau zone mucegăite și îndepărtează-le. Fierbe roșiile timp de trei minute sau până când încep să crape și să li se desprindă coaja. Scoate-le și pune-le în apă foarte rece, cu gheață, pentru a se răci. După ce s-au răcit, îndepărtează coaja. Cu ajutorul unui cuțit, scoate cotorul.

Pune în robotul de bucătărie cățeii de usturoi, busuiocul proaspăt, sarea și orice alte condimente dorești. Mixează până când obții o pastă groasă.

Încălzește uleiul de măsline într-o oală mare. Probabil va trebui să împarți cantitatea în două oale. Adaugă amestecul de usturoi și busuioc și gătește-l până când începe să miroasă aromat.

Pune roșiile în robotul de bucătărie. Probabil va trebui să faci acest lucru în mai multe etape pentru a procesa toate roșiile. După ce sunt complet mixate, aproape ca un smoothie gros, adaugă-le în oală.

Adu bulionul la punctul de fierbere. După ce începe să fiarbă, redu focul și lasă-l să fiarbă la foc mic.

Dacă ți se pare prea subțire, adaugă câteva cutii de pasată de roșii, care ajută la îngroșarea sosului.

Lasă bulionul să fiarbă la foc mic pentru o perioadă. Amestecă din când în când. Îl poți lăsa între 30 de minute și 2 ore.

Dacă vrei un sos mai fin, folosește un blender vertical după câteva ore de fierbere. Mixarea nu ar trebui să dureze mult, poate 2-3 minute.

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