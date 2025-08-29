Ingredientul care salvează bulionul de roșii pentru toată iarna. Costă 1 leu

Toamna se apropie cu pași repezi, iar unele gospodine sunt deja cu gândul la mirosul legumelor coapte, transformate cu grijă în zacuscă sau bulion. Rafturile cămărilor urmează să fie pline cu bunătăți pentru iarnă, iar noi vă prezentăm un truc genial pentru a combate formarea mucegaiului sau a fermentării din borcane. Este ideal de folosit pentru bulionul de roșii și costă 1 leu, notează CSID.RO.

Fie că este vorba despre zacuscă sau bulionul roșii, aceste preparate se pregătesc vara târziu sau în prag de toamnă. În aceste perioade, roșiile, vinetele, ardeii sunt cele mai coapte, aromate și se găsesc din abundență în piețe și grădini, numai bune de copt. Unele gospodine vizualizează deja cămara plină cu tot felul de provizii, așezate pe rafturi.

Unul dintre cele mai simple treburi din bucătăria de toamnă este prepararea bulionului, însă puțini știu că există un ingredient care va face ca preparatul să țină toată iarnă, previne formarea mucegaiului și a fermentării. Costă doar un 1 leu și se găsește peste tot – continuă să citești AICI despre ce este vorba!