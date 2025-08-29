Acasă » Știri » Ingredientul care salvează bulionul de roșii pentru toată iarna. Costă 1 leu

Ingredientul care salvează bulionul de roșii pentru toată iarna. Costă 1 leu

De: Irina Vlad 29/08/2025 | 10:26
Ingredientul care salvează bulionul de roșii pentru toată iarna. Costă 1 leu
sursă foto: Pixabay

Toamna se apropie cu pași repezi, iar unele gospodine sunt deja cu gândul la mirosul legumelor coapte, transformate cu grijă în zacuscă sau bulion. Rafturile cămărilor urmează să fie pline cu bunătăți pentru iarnă, iar noi vă prezentăm un truc genial pentru a combate formarea mucegaiului sau a fermentării din borcane. Este ideal de folosit pentru bulionul de roșii și costă 1 leu, notează CSID.RO

Fie că este vorba despre zacuscă sau bulionul roșii, aceste preparate se pregătesc vara târziu sau în prag de toamnă. În aceste perioade, roșiile, vinetele, ardeii sunt cele mai coapte, aromate și se găsesc din abundență în piețe și grădini, numai bune de copt. Unele gospodine vizualizează deja cămara plină cu tot felul de provizii, așezate pe rafturi.

Unul dintre cele mai simple treburi din bucătăria de toamnă este prepararea bulionului, însă puțini știu că există un ingredient care va face ca preparatul să țină toată iarnă, previne formarea mucegaiului și a fermentării. Costă doar un 1 leu și se găsește peste tot – continuă să citești AICI despre ce este vorba!

 

Tags:
Iți recomandăm
Doliu pentru un concurent de la Mireasa. Tatăl lui a murit într-un accident crunt, pe câmp
Știri
Doliu pentru un concurent de la Mireasa. Tatăl lui a murit într-un accident crunt, pe câmp
Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?
Showbiz internațional
Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară,...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
Imagini șoc: Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul antrenamentelor. Pilotul nu a supraviețuit
Adevarul
Imagini șoc: Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul antrenamentelor. Pilotul nu...
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet
Digi24
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în...
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Mediafax
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza!...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Click.ro
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10...
„Napoli este mort!”: Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Digi 24
„Napoli este mort!”: Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod
Digi24
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Doliu în fotbalul românesc! A murit Daniel Ariciu
kanald.ro
Doliu în fotbalul românesc! A murit Daniel Ariciu
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
kfetele.ro
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda:
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda:...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național
Fanatik.ro
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El...
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
Fanatik.ro
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România...
Elena Udrea n-a mai putut evita divorțul. A semnat actele la notar după mulți ani împreună: Aveam vieți separate
Capital.ro
Elena Udrea n-a mai putut evita divorțul. A semnat actele la notar după mulți ani...
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
Romania TV
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Balcon închis la bloc. Actele obligatorii pentru proprietari. Ai nevoie de acordul vecinilor, plus Primărie
Capital.ro
Balcon închis la bloc. Actele obligatorii pentru proprietari. Ai nevoie de acordul vecinilor, plus Primărie
Școlile încep cu timp de vară. Prognoza ANM pentru luna septembrie
evz.ro
Școlile încep cu timp de vară. Prognoza ANM pentru luna septembrie
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
Gandul.ro
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o...
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e...
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula...
Program BIAS 2025. Sute de piloți vor face spectacol pe cer începând de astăzi, 29 august. Cum se ajunge la Aeroportul Băneasa?
radioimpuls.ro
Program BIAS 2025. Sute de piloți vor face spectacol pe cer începând de astăzi, 29...
Milionarii de la Nordis n-au mai avut bani de chirie și sunt la un pas să fie evacuați. Compania poate rămâne fără sediu social
Fanatik.ro
Milionarii de la Nordis n-au mai avut bani de chirie și sunt la un pas...
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
Fanatik.ro
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
Știrile zilei, 25 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu pentru un concurent de la Mireasa. Tatăl lui a murit într-un accident crunt, pe câmp
Doliu pentru un concurent de la Mireasa. Tatăl lui a murit într-un accident crunt, pe câmp
Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?
Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?
O nouă taxă crește în România. Cine va scoate mai mulți bani din buzunar
O nouă taxă crește în România. Cine va scoate mai mulți bani din buzunar
Tzancă Uraganu a făcut 36.000 de mii de euro în 2 ore, dar a dat înapoi banii de pe dedicațiile ...
Tzancă Uraganu a făcut 36.000 de mii de euro în 2 ore, dar a dat înapoi banii de pe dedicațiile primite. Care e motivul halucinant
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) ...
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Andrei i-a dat „fatala” Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat ...
Andrei i-a dat „fatala” Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Vezi toate știrile
×