Irina Rimes ar putea părăsi „Vocea României”. Horia Brenciu: „Aș vrea să rămână”

„Vocea României” revine în această seară pe micile ecrane, la PRO TV, cu un nou sezon în care concurenții se luptă pentru un loc cât mai bun în competiție. În același timp, antrenorii sunt pregătiți pentru noi momente neașteptate.

Horia Brenciu a vorbit despre atmosfera din acest sezon, despre colaborarea și relația pe care o are cu Theo Rose, dar și despre una dintre schimbările care ar putea atrage atenția publicului. Artistul a dezvăluit detalii despre plecarea Irinei Rimes din emisiune și despre felul în care această decizie influențează formula show-ului.

Juratul de la „Vocea României” a vorbit despre o schimbare importantă care ar urma să fie anunțată. Potrivit artistului, Irina Rimes pregătește o veste neașteptată pentru telespectatori. Cântăreața intenționează să anunțe că nu va mai face parte din juriul „Vocea României” începând cu sezonul următor.

Irina Rimes ar putea părăsi „Vocea României”

Decizia artistei ar reprezenta o schimbare în formula antrenorilor, după mai multe sezoane în care Irina Rimes a ocupat unul dintre scaunele emisiunii. Horia Brenciu a lăsat însă să se înțeleagă că și-ar dori ca aceasta să rămână în continuare în show. Asta în cazul în care va exista o posibilitate ca planurile ei să se schimbe.

„Irina este o femeie foarte sensibilă și specială. Prima mea emisie cu ea a fost Vocea României în 2019, acum 7 ani. Eu țin foarte mult la ea și mi-aș dori să continue. Ea o să facă un anunț destul de neașteptat în primele emisii de la Vocea României, potrivit căruia anul viitor nu va mai fi la Voce. Dar dacă ea vrea, dacă există o portiță, eu aș vrea să rămână, pentru că are un fel de a fi pe care nu îl regăsești la niciunul dintre antrenori, iar asta o face specială. Dincolo de lucrul ăsta, cred că dacă aș insista puțin, aș putea să o conving, dar ea trebuie să-și dorească, pentru că nu aș vrea să o conving în dauna dorinței ei”, a declarat Horia Brenciu pentru Libertatea.ro.

Până în acest moment, Irina Rimes nu a explicat public ce a stat la baza deciziei. Însă schimbarea ar putea avea legătură cu planurile sale pentru perioada următoare, atât pe plan profesional, cât și în ceea ce privește viața personală.

„Probabil, nu și-a dat niciun motiv pentru retragere, dar cred că sunt multe la mijloc. Probabil că dorește să-și facă o familie, vrea să ia în serios chestiunea asta. Uită-te la mine, dacă ai concerte în permanență și trebuie să te duci în stânga și în dreapta, nu e prea ușor să fii bun pe toate planurile”, a mai adăugat Horia Brenciu.

În ceea ce privește participanții din acest sezon, Horia Brenciu are numai cuvinte de laudă. Antrenorul este impresionat de vocile care au ajuns în competiție și susține că ediția din acest an se remarcă printr-un nivel artistic ridicat. Pentru el, revenirea show-ului în grila de toamnă înseamnă și ocazia de a descoperi concurenți talentați, capabili să aducă un plus de energie și emoție în fiecare etapă a concursului.

„Mă bucur foarte mult de un nou început. Fiecare toamnă este, de fapt, un început, chiar dacă se termină un ciclu, chiar dacă se termină o vară. Conform melodiei, «Septembrie, luni» ceva începe, ceva se termină. De fiecare dată când se termină un sezon de Vocea României, îți pui problema: «Dar oare anul viitor vor veni la fel de bune voci cum au fost anul acesta?». Ei bine, anul ăsta avem cele mai bune voci din toate timpurile și mă bucur că unele dintre ele au intrat în echipa noastră, a lui Theo și a mea”, a mai spus antrenorul pentru aceeași sursă.

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