Imagine rară cu Lorenzo de la Insula Iubirii când avea părul blond. Abia îl recunoști!

Lorenzo de la Insula Iubirii are un look diferit față de cel cu care s-a prezentat în sezonul 10 al emisiunii. În urmă cu câțiva ani, concurentul a făcut o schimbare radicală de imagine și a optat pentru părul blond.

Nattasha Black și Lorenzo formează unul dintre cuplurile care au venit la Insula Iubirii, sezonul 10, pentru a-și pune relația la încercare. Cei doi au atras atenția încă de la început, inclusiv prin ocupațiile lor mai puțin obișnuite. Nattasha lucrează ca dominatoare, în timp ce bărbatul este excavatorist, iar relația lor este pusă acum în fața unor situații care le pot testa încrederea.

Lorenzo a fost blond înainte de apariția la Insula Iubirii

Astăzi, concurentul este ușor de recunoscut datorită aspectului său, însă imaginile mai vechi arată că Lorenzo a avut o perioadă în care a ales o schimbare radicală de look. În urmă cu aproximativ șase ani, acesta și-a vopsit părul blond, renunțând temporar la nuanța sa naturală.

Transformarea i-a schimbat considerabil înfățișarea, însă Lorenzo nu a păstrat mult timp acel stil. Ulterior, concurentul a revenit la culoarea naturală a părului, fiind și look-ul cu care apare în prezent la Insula Iubirii de la Antena 1.

Nattasha Black a vorbit deschis despre ocupația sa și a explicat că a urmat un curs de specializare în domeniul dominației, în Londra. După finalizarea pregătirii, aceasta a început să ofere sesiuni și spune că printre clienții săi se află inclusiv persoane cu funcții importante, care caută experiențe în care să nu mai fie ele cele care dețin controlul.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă și când am terminat școala, am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte, care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva (…) Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină (…) De acceptat în totalitate, nu o să accepte (n.r. iubitul ei) (…) Eu din asta trăiesc”, a povestit Nattasha Black, la Insula iubirii.

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