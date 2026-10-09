Fiica lui Hayden Panettiere, în fața judecătorului la doar 11 ani. Ce se întâmplă cu averea actriței după moartea acesteia

Fiica regretatei actrițe Hayden Panettiere, Kaya, în vârstă de numai 11 ani, a apărut în fața unui judecător, alături de tatăl său, fostul campion mondial la box Vladimir Klitschko. Audierea a avut loc în cadrul procedurilor judiciare privind administrarea averii lăsate în urmă de actriță, care a murit în luna august, la numai 36 de ani.

Kaya Klitschko a participat joi, 8 octombrie, prin videoconferință, la o audiere în cadrul căreia a fost analizată solicitarea tatălui său de a fi desemnat tutore temporar în legătură cu moștenirea actriței, relatează People.

Fetița este singura moștenitoare a lui Hayden Panettiere, iar fostul partener al actriței încearcă să se asigure că bunurile acesteia vor fi protejate.

Fiica actriței a răspuns întrebărilor judecătorului

În timpul audierii, Kaya a apărut pentru scurt timp în fața camerei video, îmbrăcată într-un tricou alb și cu părul prins la spate.

Judecătorul i-a adresat câteva întrebări pentru a-i confirma identitatea și pentru a verifica dacă se afla alături de tatăl său.

Potrivit People, fetița a răspuns calm. Vladimir Klitschko a participat și el la audiere, însă nu a apărut în imaginile transmise prin videoconferință.

La finalul ședinței, instanța a aprobat solicitarea fostului boxer, acordându-i tutela temporară necesară pentru protejarea intereselor fiicei sale în procedurile succesorale. Judecătorul a precizat că prezența Kayei nu va mai fi necesară la următoarea audiere, programată pentru 7 decembrie.

Vladimir Klitschko se teme că bunurile actriței ar putea dispărea

Fostul campion mondial la box a depus cererea de tutelă temporară în septembrie, argumentând că este nevoie de măsuri urgente pentru protejarea averii lăsate de Hayden Panettiere.

În documentele judiciare obținute de People, Klitschko a susținut că există riscul ca anumite bunuri să fie pierdute, deteriorate sau înstrăinate înainte de numirea unui administrator al succesiunii.

De asemenea, acesta a solicitat să poată iniția procedurile succesorale și să propună o persoană care să administreze patrimoniul fostei sale partenere.

Situația s-a complicat după ce Klitschko a afirmat că unele obiecte care i-ar fi aparținut actriței, inclusiv bijuterii, ar fi fost vândute la o casă de amanet de o persoană din afara familiei.

Potrivit unei alte relatări People, fostul boxer a cerut implicarea autorităților pentru recuperarea bunurilor. Acesta a susținut că situația ar putea prejudicia direct interesele financiare ale Kayei, în calitate de unică moștenitoare.

Hayden Panettiere a murit la numai 36 de ani

Hayden Panettiere a murit pe 16 august 2026, după ce a fost găsită inconștientă într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud. Echipajele de intervenție au încercat să îi acorde asistență medicală, însă decesul a fost constatat la fața locului. Ancheta privind circumstanțele morții sale este în continuare în desfășurare.

Actrița și Vladimir Klitschko s-au cunoscut în 2008 și s-au logodit cinci ani mai târziu. În 2014 s-a născut fiica lor, Kaya. Cei doi s-au despărțit în 2018, iar fostul boxer a primit custodia integrală a fetiței.

În memoriile sale, This Is Me: A Reckoning, publicate în mai 2026, Hayden Panettiere a vorbit despre cât de dificilă a fost decizia de a renunța la custodia fiicei sale, pe fondul problemelor personale cu care se confrunta. Actrița a descris experiența drept unul dintre cele mai dureroase momente ale vieții sale.

După moartea fostei partenere, Vladimir Klitschko a transmis un mesaj public în care a vorbit despre șocul și durerea familiei, subliniind că Hayden, deși nu îi mai era parteneră, rămăsese o persoană importantă în viața sa și mama fiicei lor.

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