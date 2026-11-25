Ultima săptămână din noiembrie 2026 vine cu schimbări de energie, momente neașteptate și oportunități pentru anumite zodii. Astrele anunță o perioadă în care lucrurile ținute până acum ascunse pot ieși la iveală, iar relațiile personale ar putea trece prin transformări importante. Mihai Voropchievici a realizat horoscopul runelor!

Printre previziunile acestei perioade se numără surprize în dragoste, vești care pot schimba direcția unor relații, dar și provocări legate de activitatea profesională. Pentru unii nativi, finalul lunii poate reprezenta începutul unei etape cu totul noi.

Berbec

Potrivit astrologului Mihai Voropchievici, pentru nativii Berbec, ultima săptămână din noiembrie vine cu vești promițătoare în plan sentimental. Runa Laguz, asociată cu apa, intuiția și emoțiile profunde, indică posibilitatea apariției unei povești de dragoste care le poate schimba complet perspectiva asupra relațiilor. Este vorba despre o perioadă în care sentimentele pot deveni mai intense, iar persoanele singure ar putea avea parte de o întâlnire neașteptată.

Există posibilitatea ca cineva din apropierea lor să manifeste un interes romantic de mai mult timp, însă Berbecii să nu fi observat până acum semnalele. Finalul lunii le poate aduce ocazia de a descoperi o persoană care le împărtășește sentimentele și care își dorește să construiască o relație autentică.

Nici cei care sunt deja implicați într-o relație nu sunt ocoliți de influența favorabilă a runei. Pentru aceștia, perioada poate însemna reaprinderea pasiunii, apropiere emoțională și depășirea unor momente de răceală care și-au făcut simțită prezența în cuplu. O conversație importantă sau o veste primită în jurul datei de 24 noiembrie ar putea contribui la clarificarea unor neînțelegeri.

Pe plan profesional, Berbecii vor avea nevoie de mai multă disciplină. A doua parte a săptămânii le poate aduce sarcini suplimentare, iar graba nu va fi cel mai bun aliat. Odată cu intrarea lui Marte în Fecioară, atenția se îndreaptă către organizare, responsabilități și rezolvarea problemelor amânate.

„Și cerul vă ține partea. Soarele e în Săgetător, semn de foc ca al vostru, iar Luna Plină de marți vă aduce o veste sau o discuție care schimbă tonul dintre voi doi. Ascultați până la capăt înainte să răspundeți. La serviciu, de miercuri, când Marte trece în Fecioară, se cere ordine și răbdare cu detaliile. Faceți-le pe rând. Sfatul runei: apa nu se grăbește și tot ajunge unde vrea. Nu dați buzna în dragoste. Lăsați-o să vină.”, a transmis Mihai Voropchievici.

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